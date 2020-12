Na tarde deste sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP de Sakhir de Fórmula 1. Foi uma sessão muito movimentada no anel externo do circuito do Bahrein, terminando com a pole position de Valtteri Bottas.

Por isso, o Motorsport.com chega com o Q4 para analisar os principais destaques no Bahrein. No programa de hoje, o convidado especial é o comentarista Edgard Mello Filho.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1