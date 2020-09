Neste sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza. E tivemos mais um passeio da Mercedes, com Lewis Hamilton mais uma vez na pole, fazendo também o recorde da pista italiana e a volta mais rápida da história do Mundial.

Após a sessão, o Motorsport.com destrincha tudo sobre a sessão qualificatória no Q4. Acompanhe a repercussão com Nonô Figueiredo e Lipe Paíga!

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Globo, pilotos e corrida?