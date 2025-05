Neste sábado, a Fórmula 1 realizou a classificação para o GP de Mônaco, oitava de 24 etapas da temporada 2025. As ruas do Principado receberam uma sessão repleta de incidentes para a disputa da pole position.

O Motorsport.com chega para comentar tudo sobre o quali do GP de Mônaco com o programa Q4, com apresentação de Guilherme Longo (@gglongo) e comentários de Isamara Fernandes (@isamfer_) Assista, curta, compartilhe e comente, além de se inscrever no canal e ativar notificações.

NORRIS bate LECLERC no FIM e CRAVA POLE do GP de MÔNACO, com PIASTRI em 3º! BORTOLETO 16º | Q4

