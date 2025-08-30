Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Holanda

Q4 AO VIVO: Participe da discussão sobre classificação do GP da Holanda

Oscar Piastri fez a pole, seguido pelo companheiro de equipe Lando Norris e por Max Verstappen

Redação Motorsport.com
Editado:
In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Piastri faz a pole para o GP da Holanda com Norris em 2º; Bortoleto é 13º

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Indy
Nashville
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NASCAR Truck
Darlington
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Com pole de Piastri e primeira fila da McLaren, confira o grid de largada para o GP da Holanda

F1: Com pole de Piastri e primeira fila da McLaren, confira o grid de largada para o GP da Holanda

Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Com pole de Piastri e primeira fila da McLaren, confira o grid de largada para o GP da Holanda

Últimas notícias

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025

Indy Indy
Nashville
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington

NSTR NASCAR Truck
Darlington
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg

F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros