Q4 AO VIVO: Participe da discussão sobre classificação do GP da Holanda
Oscar Piastri fez a pole, seguido pelo companheiro de equipe Lando Norris e por Max Verstappen
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Pato supera Palou e fica com pole na última etapa da Indy em 2025
NASCAR Truck: Heim vence terceira seguida após problemas de Riggs em Darlington
F1: Hamilton ativa modo 'cada um por si' por sucesso da Ferrari no GP da Holanda
F1 - 'Bortoleto é o cara': brasileiro surpreende chefe da Sauber em nova vitória sobre Hulkenberg
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários