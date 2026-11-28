Q4 AO VIVO: RUSSELL BATE ANTONELLI e CRAVA A POLE no Catar! KIMI fica P*** e brasileiros vão bem | F1 e Porsche Cup
Confira programa que analisa o grid da F1 direto do estúdio do Motorsport.com na final da Porsche Endurance, em Interlagos
GRID DO GP DO CATAR:
|1
|George Russell
|1:21.695
|2
|Andrea Kimi Antonelli
|+0.128
|1:21.823
|3
|Lando Norris
|+0.480
|1:22.175
|4
|Oscar Piastri
|+0.550
|1:22.245
|5
|Isack Hadjar
|+0.596
|1:22.291
|6
|Max Verstappen
|+0.637
|1:22.332
|7
|Charles Leclerc
|+1.260
|1:22.955
|8
|Arvid Lindblad
|+1.337
|1:23.032
|9
|Lewis Hamilton
|+1.413
|1:23.108
|10
|Liam Lawson
|+1.439
|1:23.134
|11
|Oliver Bearman
|1:23.367
|12
|Pierre Gasly
|1:23.568
|13
|Gabriel Bortoleto
|1:23.654
|14
|Franco Colapinto
|1:23.659
|15
|Rafael Câmara
|1:23.863
|16
|Nico Hulkenberg
|1:23.899
|17
|Carlos Sainz
|1:24.370
|18
|Alex Albon
|1:24.552
|19
|Fernando Alonso
|1:24.710
|20
|Lance Stroll
|1:25.250
|21
|Valtteri Bottas
|1:25.363
|22
|Sergio Pérez
|1:25.799
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Q4 AO VIVO: RUSSELL BATE ANTONELLI e CRAVA A POLE no Catar! KIMI fica P*** e brasileiros vão bem | F1 e Porsche Cup
F1: Russell bate Antonelli e crava a pole no Catar; brasileiros vão bem
Porsche Cup: Do simulador à pista, conheça a trajetória de Gustavo Ariel
NASCAR Brasil: Cacá Bueno brilha e conquista pole position em Brasília
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.