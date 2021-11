O GP de São Paulo de Fórmula 1 vem quente em Interlagos, com as batalhas dentro e fora da pista. Boa parte do sábado os fãs ficaram tensos com os resultados das investigações dos comissários da FIA e no final da tarde, a terceira corrida sprint de 2021 deu o tom do dia com a vitória de Valtteri Bottas e pole position para o finlandês, com Max Verstappen em segundo.

Confira a repercussão de tudo o que rolou com a participação especial do jornalista Alfredo Bokel e link direto com o autódromo. Assista, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

