A Fórmula 1 está em um dos seus redutos mais tradicionais, mas também traz a novidade da corrida Sprint, que estará em um fim de semana pela segunda vez. Assim como ocorreu em Silverstone, a luta pela liderança do campeonato está acirrada, com Max Verstappen na ponta, seguido de Lewis Hamilton. No entanto, o inglês é apontado como favorito em Monza e a Mercedes tem dominado os treinos.

Neste Q4 a equipe do Motorsport.com recebe Ubiratan Leal, comentarista dos canais ESPN, para analisar tudo o que de importante aconteceu na corrida que definiu o grid de largada. Assista ao programa, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

