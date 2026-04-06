A menos que você tenha vivido isolado do mundo, já deve estar ciente de que não haverá corridas de Fórmula 1 durante o mês de abril. Devido ao conflito em curso no Oriente Médio, que não parece estar nem um pouco mais perto de uma solução definitiva, a categoria foi obrigada a cancelar suas corridas no Bahrein e na Arábia Saudita.

O intervalo de cinco semanas até o GP de Miami, no primeiro fim de semana de maio, não é uma paralisação completa como as que as equipes têm durante as férias. Mas, embora seja um alívio para as equipes, que trabalham arduamente, a 'labuta' continua em ritmo acelerado nas fábricas para analisar os dados e preparar atualizações para Miami e as etapas seguintes.

Para algumas equipes, é uma pausa bem-vinda para corrigir suas deficiências, enquanto outras poderiam ter se beneficiado de mais tempo de pista.

Quem vai perder - Mercedes

Naturalmente, a equipe que mais se beneficiaria com a continuação da competição seria aquela com as melhores chances de vencer no Bahrein e na Arábia Saudita. A Mercedes tem dominado o grid e teria tido uma grande oportunidade de somar ainda mais pontos, vencendo as duas etapas do Oriente Médio antes que as equipes rivais tivessem a chance de fazer grandes melhorias.

Falando puramente sobre o lado esportivo da questão, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse: "Acho que talvez desejássemos que a situação se estendesse até as duas corridas no Oriente Médio e pudéssemos marcar mais alguns pontos."

A Mercedes não está dando como certa sua vantagem inicial, prevendo uma grande corrida de desenvolvimento nas próximas semanas e meses, que poderá aproximar ou até mesmo igualar seus rivais. Ao mesmo tempo, as equipes clientes das 'Flechas de Prata' continuam a diminuir a vantagem que a equipe de fábrica tem sobre como explorar plenamente as novas e complexas unidades de potência.

“As pessoas já aprenderam como otimizar esses sistemas para se beneficiarem e vimos o primeiro indício disso [em Suzuka]", acrescentou Wolff. "

a otimizar esses sistemas em seu benefício e vimos o primeiro indício disso [no Suzuka]”, acrescentou Wolff. “O que parecia um sucesso absoluto nas duas primeiras corridas para nós não se confirmou. Miami também será um recomeço para mim.”

Aliás, duas corridas a menos antes do início de junho também significam duas corridas a menos para as equipes com motores Mercedes antes da entrada em vigor dos testes mais rigorosos de taxa de compressão, que serão introduzidos após preocupações das rivais sobre o que a fabricante de Brixworth está fazendo. Mas se isso afetará ou não a equipe de Brackley e seus clientes depende de quem você ouve. A Mercedes sempre foi categórica em afirmar que não será um fator relevante.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

Quem vai se beneficiar — McLaren

Escolha aqui, pois qualquer equipe que esteja perseguindo a Mercedes naturalmente receberá bem a diferença. A McLaren talvez seja a melhor escolha do grupo, porque sempre teve como objetivo Miami como local de seu primeiro grande pacote de atualizações, em vez de apressar o lançamento de itens no Bahrein. Portanto, ela não perderá nada por não correr no Oriente Médio e, em vez disso, perderá menos pontos para as 'Flechas de Prata' e, potencialmente, para a Ferrari.

O início de ano do time de Woking foi marcado por problemas de confiabilidade, com uma série de dificuldades relacionadas à bateria forçando tanto Lando Norris quanto Oscar Piastri a abandonar o GP da China antes mesmo da largada. Mas os atuais campeões mundiais pareciam estar superando as dificuldades no Japão, com Piastri assegurando o segundo lugar após liderar as primeiras voltas.

Norris ainda estava em desvantagem depois que mais problemas de confiabilidade limitaram seus treinos, mas, gradualmente, a equipe vem obtendo mais desempenho de suas unidades de potência Mercedes e de suas demandas de distribuição de energia.

“Acho que há alguns sinais de progresso do ponto de vista do desempenho e da competitividade geral. Acho que isso vem do fato de que estamos tirando um pouco mais do chassi por meio da configuração. Mas, principalmente, estamos tirando mais proveito da unidade de potência”, disse Andrea Stella à Sky após a classificação no Japão.

Agora, a equipe espera repetir seus feitos heroicos de 2023 dando um grande salto em Miami, embora seus rivais obviamente estejam tentando fazer o mesmo.

Quem vai perder – Aston Martin

Por um lado, a pausa parece ser uma boa notícia para a Honda, fornecedora da unidade de potência da Aston Martin. A marca japonesa terá mais tempo para reagir e implementar novas correções de confiabilidade sem as distrações de participar de dois finais de semana de corrida, com mais um avanço previsto para Miami.

Mas, como a equipe de Silverstone provavelmente não conseguirá disputar pontos tão cedo de qualquer maneira, havia poucas desvantagens em correr no Bahrein e na Arábia Saudita. Em vez disso, a Aston agora perde quilometragem ainda mais crucial para realmente entender e desenvolver seu AMR26, após ficar tão dramaticamente para trás durante a pré-temporada e na Austrália. Como única equipe da Honda em ação, quanto mais dados a equipe puder coletar, melhor.

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Não podemos fazer milagres em cinco semanas”, disse Mike Krack, engenheiro-chefe da Aston Martin. “É um trabalho contínuo. Acho que vimos, com os problemas que tivemos desde Barcelona, que se trabalharmos duro por dois ou três meses, conseguimos melhorar a confiabilidade a ponto de estarmos em um nível em que podemos pelo menos rodar e correr. Então, acho que não vamos fechar a lacuna até Miami. Mas vamos tentar de tudo para reduzi-la.”

Quem vai se beneficiar — Williams

Além da Aston Martin, a Williams tem sido uma das maiores decepções do início da era das novas regras, com um carro que está acima do peso, com carga aerodinâmica insuficiente e apresentando fragilidades no equilíbrio que parecem difíceis de corrigir no curto prazo. E, assim como a a McLaren, ela também teve muito trabalho para otimizar a competitiva unidade de potência da Mercedes.

Como resultado, o time de Grove ainda não conseguiu uma classificação melhor do que o 15º lugar.

O chefe da equipe, James Vowles, chamou o frustrante fim de semana no Japão, enquanto Alex Albon tratou a segunda metade do GP como uma sessão de testes. Ao alterar as configurações da asa dianteira no domingo, a equipe conseguiu, pelo menos, dar um pequeno passo adiante em sua extensa lista de tarefas na fábrica, com programas paralelos em andamento para reduzir o peso do FW47 e melhorar seu desempenho aerodinâmico.

"Obviamente, é igual para todos, mas nós vamos aproveitar um pouco mais do que os outros", disse Albon. "Estamos trabalhando duro nessa atualização para Miami, basicamente para deixá-la pronta o mais rápido possível. Estaremos na fábrica praticamente todas as semanas durante esse período."

Carlos Sainz acrescentou: “É exatamente o que precisávamos. Uma espécie de reinício para elaborar um novo plano, já que tudo o que fizemos até agora, claramente de 2025 a 2026, não funcionou e precisamos apertar o botão de reset."

"Não posso garantir que seremos muito mais competitivos em Miami, mas essa pausa de cinco semanas pode nos trazer um grande ganho de desempenho na metade até o final da temporada."

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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