Quais são as maiores contratações de pilotos da história da F1?

O mundo do automobilismo aguarda ansiosamente que Fernando Alonso e Max Verstappen decidam seu futuro na Fórmula 1, já que os dois campeões mundiais são apontados como as peças essenciais para iniciar uma série de transferências de pilotos antes de 2027 e que serão, de qualquer forma, grandes mudanças no cenário da categoria.

Embora não haja garantia de que Alonso ou Verstappen deixem suas equipes atuais, qualquer mudança seria um choque para o sistema da F1 em um mercado de pilotos relativamente estável.

Se o holandês decidisse mudar de time e deixar a Red Bull, isso representaria uma reviravolta monumental, capaz de rivalizar com algumas das transferências mais chocantes da história da F1. Aqui estão 10 transferências que se mostraram igualmente impactantes.

2025: Lewis Hamilton para a Ferrari

Foto: Ferrari

Lewis Hamilton era o menino de ouro da Mercedes. Ele corria com motores da Mercedes desde sua estreia no Campeonato Mundial, havia ingressado na equipe de fábrica em 2013 e consolidou seu lugar como o piloto de F1 mais bem-sucedido da história após conquistar seis títulos de pilotos com as 'Flechas de Prata'.

Então, em 2022, chegou a era do efeito solo na F1 e o desempenho da equipe despencou. Um conceito aerodinâmico polêmico fez a Mercedes cair do topo, e Hamilton passou por sua primeira temporada sem vitórias na F1 em 2022.

A queda de rendimento, uma breve extensão de contrato com a equipe e o sonho de Hamilton de correr com a Ferrari levaram a uma mudança surpreendente.

Dias antes mesmo de a Mercedes revelar seu carro de 2024, Hamilton fez o anúncio surpresa de que se transferiria para a Scuderia a partir de 2025.

Isso pegou de surpresa os especialistas do paddock, os analistas e os fãs, já que muitos esperavam que o britânico encerrasse sua carreira na F1 com a equipe de Brackley. Em vez disso, ele realizou o sonho de toda a vida de correr pela Scuderia e, desde então, voltou ao lugar mais alto do pódio.

2019: Daniel Ricciardo para a Renault

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Esperava-se que Daniel Ricciardo fosse a próxima estrela da Red Bull após a saída de Sebastian Vettel, que conquistou quatro títulos mundiais. E o australiano mostrou lampejos de brilhantismo na equipe, conquistando sete vitórias e terminando em terceiro lugar no campeonato de F1.

No entanto, sua posição na liderança da equipe de Milton Keynes ficou ameaçada com a chegada de Verstappen em 2016, e o australiano foi superado pelo holandês em 2018. Naquela época, já circulavam rumores de favoritismo em relação a Verstappen, então Ricciardo começou a avaliar suas opções fora da Red Bull.

A perspectiva de correr por uma equipe de fábrica, um ambiente novo e um salário generoso se combinaram e levaram o australiano a assinar com a Renault para a temporada 2019.

A mudança causou grande espanto, já que a Red Bull era uma das três melhores equipes e disputava vitórias regularmente com a Ferrari e a dominante Mercedes. A Renault, por sua vez, estava firmemente no meio do pelotão e em um período de reconstrução.

2013: Lewis Hamilton para a Mercedes

Foto: XPB Images

Antes de sua transferência bombástica para a Ferrari, Hamilton fez outra mudança surpreendente ao deixar a equipe que o trouxe para a F1: a McLaren.

O britânico subiu pelas categorias de formação com o apoio da McLaren e estreou pela equipe em 2007. Ele teve um início recorde na F1, vencendo quatro corridas em sua temporada de estreia e terminando o ano em segundo lugar. No ano seguinte, ele conquistou o título.

Após quatro temporadas menos brilhantes, Hamilton decidiu que era hora de um recomeço e anunciou que iria para a Mercedes. Mas aquela era uma equipe da Mercedes irreconhecível em comparação com a atual, e havia vencido apenas uma corrida desde seu retorno à série em 2010.

No entanto, Hamilton apostava na mudança nas regras da F1 em 2014, e sua parceria com as 'Flechas de Prata' o ajudaria a se tornar um dos pilotos mais bem-sucedidos da história do campeonato.

1999: Jacques Villeneuve para a BAR

Foto: Sutton Images

Depois de ser campeão em 1997, em apenas sua segunda temporada na categoria, o piloto da Williams, Jacques Villeneuve, estava em alta no final dos anos 90. No entanto, uma queda no desempenho da equipe que lhe rendeu sua primeira vitória na F1 e um desafio renovado da McLaren o deixaram ansioso por novos horizontes.

Villeneuve teria recebido uma oferta para pilotar na McLaren na temporada de 1999, mas, em vez disso, optou por um novo desafio realmente inovador: a British American Racing.

A equipe foi formada a partir das cinzas da Tyrrell e liderada por Craig Pollock – que era o empresário de Villeneuve. Na época, o canadense esperava construir a equipe em torno de si mesmo, em busca de maior sucesso na F1, mas isso não deu muito certo.

Em sua primeira temporada na BAR, ele abandonou 12 das 16 corridas e só conseguiu um oitavo lugar na Itália como melhor resultado. Um ano depois, os resultados não melhoraram muito e ele conseguiu apenas algumas classificações entre os cinco primeiros. Villeneuve voltou a assinar com a equipe em 2002, mas desde então admitiu que essa é uma de suas poucas lamentações na F1.

1997: Damon Hill para a Arrows

Foto: Motorsport Images

Damon Hill foi outro piloto que conquistou um campeonato mundial com a Williams e, em seguida, fez uma mudança inesperada para o final do grid. Para o britânico, isso significou a mudança para a Arrows na temporada 1997, logo após conquistar o título em 1996. No entanto, o motivo da transferência não era tão claro assim.

Hill teve um início brilhante na temporada 1996 com a Williams, vencendo quatro dos cinco primeiros GPs e aproveitando o ímpeto que o levou a terminar em segundo lugar em 1994 e 1995.

No entanto, há rumores de que a Williams nunca quis realmente que Hill fosse o líder da equipe, e uma série de comentários do britânico sobre seu desempenho e salário deixaram um gosto amargo na boca dos chefes da Williams no início de 1996.

Assim, a equipe aproveitou alguns erros que Hill cometeu no início da temporada e decidiu não renovar seu contrato para o ano seguinte. Hill acabou conquistando o título, mas ficou com poucas opções de vaga no final da temporada – acabando por assinar com a Arrows por um único ano, em 1997.

1996: Michael Schumacher para a Ferrari

Foto: Motorsport Images

A transferência que levou a uma das parcerias de maior sucesso na história da F1 começou com a mudança de Michael Schumacher para a Ferrari na temporada 1996. Hoje, a mudança da Benetton para a Scuderia parece óbvia, mas, na época, foi uma surpresa para muitos.

Com a saída iminente da Renault, a Benetton estava prestes a perder seu fornecedor de motores, e a Ferrari, que não havia terminado acima da terceira colocação nos cinco anos anteriores, estava em processo de reconstrução. Com Jean Todt no comando, a equipe havia contratado novos chefes técnicos e esperava contar com um piloto estrela em torno do qual pudesse se estruturar.

Em 1995, Schumacher estava em alta. Ele havia conquistado seu primeiro campeonato e estava a caminho de garantir o segundo em apenas seu quarto ano na categoria. Todt acreditava que ele era a peça que faltava para ajudar a Ferrari a voltar ao topo e, depois de montar uma equipe técnica capaz de construir o carro certo, começou a buscar o piloto certo.

Segundo relatos, Todt passou um dia em Mônaco convencendo Schumacher a assinar o contrato, e ele o fez. O alemão viria a conquistar sua primeira vitória com a Ferrari no GP da Espanha de 1996, antes de conquistar mais 71 vitórias e cinco títulos mundiais.

1991: Nigel Mansell para a Williams

Foto: Ercole Colombo

Embora Nigel Mansell tenha sido o último piloto da Ferrari a ser selecionado pessoalmente pelo fundador da equipe, Enzo Ferrari, a passagem do britânico pela Scuderia foi de curta duração – apesar de ter vencido sua corrida de estreia com a equipe.

Problemas de confiabilidade, erros na pista e até mesmo uma suspensão prejudicaram o restante da primeira temporada de Mansell na Ferrari. E, embora tenha voltado ao topo do pódio em seu segundo ano, o britânico ainda teve um desempenho medíocre e, no fim das contas, marcou menos pontos em 1990.

Desentendimentos fora das pistas com o companheiro de equipe Alain Prost e acusações de que os dois não estavam competindo com carros iguais levaram Mansell a anunciar sua aposentadoria definitiva da F1 após abandonar o GP da Grã-Bretanha.

Esses planos foram interrompidos por Frank Williams, que praticamente moveu montanhas para convencer Mansell a assinar contrato para 1991. O britânico recebeu o status indiscutível de piloto número um na equipe, garantias por escrito de apoio da Williams e de seus fornecedores, além de um salário de 4,6 milhões de libras por temporada.

O investimento valeu a pena e, depois de terminar em segundo lugar em 1991, ele conquistou o título da F1 pela Williams um ano depois.

1990: Alain Prost para a Ferrari

Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Prost era um piloto da McLaren. Depois de iniciar sua carreira na F1 pela Renault, ele se transferiu para a equipe britânica em 1984 e, a partir daí, revelou todo o seu potencial. Um segundo lugar precedeu títulos mundiais consecutivos em 1985 e 1986, antes de conquistar seu terceiro pela McLaren em 1989.

No entanto, os dois últimos anos de Prost na McLaren foram marcados por conflitos com seu companheiro de equipe, Ayrton Senna, que conquistou seu primeiro título em 1988 e lutou duramente contra Prost em 1989. Acusações de comportamento antidesportivo foram trocadas, alegações de pilotagem perigosa foram lançadas e, a partir da corrida de Ímola (segunda etapa), os dois deixaram de se falar.

No meio da temporada, Prost anunciou que deixaria a McLaren para ir para a Ferrari em 1990 e chegou a jogar o troféu do GP da Itália nas mãos dos tifosi que o aguardavam.

A atitude causou indignação, e houve até pedidos para que a McLaren demitisse Prost, para que ele pudesse terminar a temporada com a Scuderia. Isso não aconteceu, e Prost conquistou seu título após bater com Senna na penúltima corrida da temporada.

1976: Emerson Fittipaldi para Copersucar-Fittipaldi

Foto: Sutton Images

Quantos pilotos de F1 podem dizer que correram por uma equipe que compartilhava seu nome? Não muitos, e menos ainda conseguiram alcançar o sucesso enquanto corriam pelas equipes que levavam seu nome. Para Emerson Fittipaldi, a oportunidade de pilotar pela equipe da família surgiu em meados dos anos 70, quando seu irmão, Wilson Fittipaldi, criou a única equipe de F1 sediada no Brasil.

No entanto, antes de ingressar na equipe da família, o Fittipaldi caçula já havia pilotado pela McLaren na F1. Ele havia conquistado o título de 1974 com a equipe e terminado em segundo lugar, atrás de Niki Lauda, em 1975. Mas, no auge de sua carreira na F1, Emerson surpreendeu a todos e deixou a McLaren com o objetivo de buscar a vitória em uma equipe brasileira.

No total, Fittipaldi passou cinco temporadas com a Copersucar em dificuldades. Nesse período, ele conseguiu como melhor resultado um segundo lugar no caótico GP do Brasil de 1978 e conquistou apenas mais um pódio na F1.

1954: Juan Manuel Fangio para a Mercedes

Foto: Ullstein Bild via Getty Images

Embora a Red Bull tenha a reputação de trocar pilotos entre suas duas equipes de F1 na era moderna, Juan Manuel Fangio foi um pioneiro na troca no meio da temporada. Isso porque, enquanto dominava a classificação de 1954, ele fez a surpreendente mudança da Maserati para a Mercedes após apenas duas corridas.

Depois de conquistar vitórias fáceis na Argentina e na Bélgica no início da temporada de 1954, Fangio mudou para a Mercedes quando a marca alemã entrou na F1. As “Flechas de Prata” dominaram, e Fangio venceu quatro das seis corridas em que disputou com a equipe naquele ano. Ele conquistou o título e, em seguida, conquistou uma segunda coroa em 1955 – provando que a mudança no meio da temporada valeu muito a pena.