Quais são os requisitos para a pintura dos carros de F1?

Além da Red Bull, Racing Bulls e da Haas, que já divulgaram as cores das máquinas, as equipes de Fórmula 1 revelarão as novas pinturas dos carros da temporada 2026 nos últimos dias e nas próximas semanas. No entanto, elas devem cumprir algumas condições estabelecidas pela FIA no regulamento da categoria máxima do automobilismo.

A F1 fez um grande espetáculo em 2025, com a apresentação das novas cores para a temporada. Naquele ano, o 75º aniversário do esporte foi celebrado com um show na O2 Arena de Londres; este ano, as equipes organizaram suas próprias apresentações - ganhando assim mais atenção.

A aparência das novas pinturas é sempre motivo de especulação nas redes sociais, mas até lá, as próprias equipes sabem que precisam atender a certos requisitos da FIA antes que a pintura possa ser usada.

Na Seção A, as disposições gerais do regulamento da FIA detalham as regras para as pinturas. Por exemplo, os dois carros de uma equipe devem, em cada fim de semana de corrida dentro do mesmo campeonato, "ter essencialmente a mesma pintura", conforme estabelecido no item A 2.3.2.

Além disso, essa pintura não pode ser alterada livremente durante a temporada - algo que aconteceu com frequência nos últimos anos em corridas como Miami e Las Vegas. "Qualquer alteração material na pintura durante um campeonato só pode ser feita com a autorização da FIA e do detentor dos direitos comerciais", diz o regulamento.

Além disso, no A.2.3.3 há regras para a publicidade nos carros de F1. Propaganda "de caráter político ou religioso, ou que prejudique os interesses da FIA, é estritamente proibida". Também cabe às equipes garantir que os patrocinadores no carro "estejam em conformidade com a legislação aplicável".

Por exemplo, a Sauber teve que mudar o nome do patrocinador principal Stake - uma empresa de apostas - para Kick - um serviço de streaming ligado à Stake - em vários países onde a legislação proíbe o patrocínio de apostas.

Além dessas questões, há outros requisitos para as pinturas da F1. Todos os carros devem exibir um logo da FIA, conforme A2.3.4.a. Esse logo deve ser branco ou azul e ter pelo menos 75 mm de altura. Ele deve estar "no topo do bico ou em ambos os lados do bico e ser visível de lado".

As equipes também não têm total liberdade para posicionar o logo da própria equipe. "O nome ou emblema do fabricante do carro de F1 deve estar na parte frontal do bico do carro e deve ter no mínimo 25 mm em sua maior dimensão", conforme as regras.

Além disso, o nome do piloto deve estar "na carroceria externa" e ser "claramente legível". Para diferenciar melhor os dois pilotos, há regras para as câmeras onboard acima da estrutura principal. Em um dos carros, a câmera deve permanecer como fornecida - preta - e no outro, a câmera deve ser "predominantemente amarelo fluorescente". Por fim, a pintura "não pode se estender além da carroceria do carro de F1" e deve ser "substancialmente a mesma em ambos os lados do carro de F1".

Regra dos 55%

No final de 2025, houve discussões na Comissão de F1 sobre o uso das cores pelas equipes. Para economizar peso, várias equipes reduziram a quantidade de tinta e adesivos nos carros ao mínimo, deixando grande parte da fibra de carbono 'nua'.

Isso dificultava distinguir os carros, então foi decidido implementar uma nova regra. "Os representantes da comissão concordaram que pelo menos 55% da superfície (vista de lado e de cima) deve estar coberta por pintura ou adesivos, em vez de fibra de carbono nua. O objetivo dessa medida é aumentar a distinção visual entre os carros", afirmou a FIA após a reunião da Comissão de F1 em 14 de novembro de 2025.

Essa regra já está vigente para 2026, embora não esteja explicitamente no regulamento. A 'regra dos 55 por cento' está sob A2.3.3 - como a FIA confirmou ao Motorsport.com - e foi emitida por meio de uma diretriz técnica para as equipes, que não foi divulgada publicamente.

