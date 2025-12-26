Qual foi a maior surpresa na F1 de 2025?

A temporada de 2025 de Fórmula 1 não apresentou muitos cenários 'alucinantes', mas alguns eventos, notícias e momentos chamaram a atenção. Aqui estão aqueles que identificamos como as maiores surpresas do ano segundo os redatores do Motorsport.com.

Red Bull demite Christian Horner - Jake Boxall-Legge

Christian Horner, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

A demissão de Christian Horner e a subsequente revolução da Red Bull. O fato de Horner ter conseguido manter seu controle sobre a Red Bull após o escândalo de 2024 - no qual foi acusado de comportamento inadequado com uma colega - sugeriu que ele havia resistido à tempestade, especialmente depois de ter sido inocentado de irregularidades por uma investigação interna.

O declínio da Red Bull ao longo de 2024 e no início de 2025 não tinha necessariamente levantado qualquer alarme externo sobre o futuro de Horner; na verdade, havia mais dúvidas sobre os movimentos de Max Verstappen após um início de temporada inconsistente. Como aconteceu, Horner foi dispensado após o GP da Grã-Bretanha.

Agora, sob o comando de Laurent Mekies, a Red Bull está passando por sua metamorfose mais significativa desde que entrou no campeonato em 2005. Os arquitetos de seus sucessos anteriores - Horner, Adrian Newey, Jonathan Wheatley e, agora, Helmut Marko - já não estão mais na equipe, e Mekies está capacitando os que estão dentro dela para assumir as posições-chave. Nunca mude uma equipe vencedora, dizem, mas sempre há um ponto em que uma equipe vencedora se torna obsoleta.

Isack Hadjar brilha como novato - Ed Hardy

Isack Hadjar, Racing Bulls Foto de: Piotr Zajac / NurPhoto via Getty Images

No início do ano, lembro-me de pensar que Isack Hadjar estava lá apenas para manter o assento do Racing Bulls aquecido para Arvid Lindblad em 2026. O francês foi a promoção inesperada, o piloto que não conseguiu ganhar um título na categoria júnior e terminou em 14º lugar em sua campanha de estreia na F2, com sua única vitória no sprint de Zandvoort.

Nada disso indicava que ele era uma pessoa talhada para competir no mais alto nível e que poderia se manter na F1. Esse sentimento se fortaleceu no GP da Austrália, quando Hadjar bateu na volta de apresentação e, em seguida, foi alvo de algumas palavras duras de Helmut Marko pela maneira como chorou em reação ao abandono.

Mas a resposta do jovem de 21 anos, com uma campanha estelar, mostrou que eu estava tão errado quanto poderia estar em relação a ele. Foram cinco 'vitórias' em oito corridas depois de Melbourne e, obviamente, o pódio em Zandvoort, além de dominar o companheiro de equipe Liam Lawson com um recorde de 21 'vitórias' e seis derrotas na classificação.

Hadjar recebeu naturalmente uma promoção da Red Bull para 2026, fazendo assim mais com sua carreira na F1 do que eu jamais imaginei que ele faria. Portanto, é justo para ele, definitivamente a surpresa da campanha de 2025.

Oscar Piastri fica de fora do título - Owen Bellwood

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Depois de apenas algumas corridas, parecia claro que a McLaren estava com uma mão no título de construtores para 2025, e seu alcance da coroa de pilotos ficava mais curto a cada corrida que passava. No final do GP da Holanda, parecia ridículo sugerir que alguém além de Oscar Piastri poderia conquistar o título, depois de ter vencido sete das 15 corridas até aquele momento.

Naquele momento, sua vantagem sobre o companheiro de equipe Lando Norris havia aumentado para mais de 30 pontos e ele estava mais de 100 pontos à frente de Max Verstappen, da Red Bull - que estava praticamente eliminado na bandeira quadriculada em Zandvoort. No entanto, Piastri não venceu mais nenhuma corrida depois disso, e sua queda de forma foi sísmica.

As batidas em Baku, Singapura e na sprint de Austin fizeram com que ele se mantivesse no topo da classificação e ficasse atrás de Norris depois que o britânico venceu o GP do México. O impensável aconteceu em Las Vegas, quando Verstappen também ultrapassou o australiano depois que as duas McLarens foram desclassificadas devido ao desgaste excessivo da prancha.

No entanto, esse não foi o único problema para Piastri, pois sua confiança no carro da McLaren diminuiu na segunda metade da temporada. E, embora ele tenha conseguido recuperar a confiança nas últimas corridas, acabou sendo muito pouco e muito tarde.

O fato de Piastri não ter mantido a liderança do campeonato para conquistar a vitória foi surpreendente. O fato de ele ter caído para terceiro no momento em que a bandeira quadriculada caiu em Abu Dhabi foi chocante.

Williams termina em quinto lugar no campeonato de construtores - Filip Cleeren

Carlos Sainz, Williams Foto de: Erik Junius

Havia pouca dúvida de que a Williams, pelo menos, não iria retroceder neste ano, depois de um 2024 lamentável que começou com um carro atrasado e com excesso de peso, o que levou a uma escassez de peças sobressalentes à medida que as contas dos prejuízos aumentavam.

Isso é coisa do passado, e havia muitos outros frutos que renderiam dividendos para a equipe sediada em Grove, como suas operações na pista. Mas como a Williams está abertamente focada em 2026 e mal deu tempo ao seu carro de 2025 no túnel de vento este ano, eu não esperava que a Williams garantisse o quinto lugar de forma tão enfática.

É claro que isso se deve, em parte, ao fato de alguns de seus colegas não terem apresentado resultados, especialmente a Aston Martin, mas a Williams realmente conseguiu usar seus recursos de forma eficiente para tornar seu carro de lançamento de 2025 sólido o suficiente para estabelecer as bases para uma campanha bem-sucedida. Acrescente a velocidade e a experiência de Carlos Sainz para combinar com Alex Albon e você terá uma excelente dupla de pilotos para levar a equipe para o futuro. Pode ter havido um pouco de sorte nos dois pódios de Sainz, mas ele e a equipe também tiveram um bom desempenho.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!