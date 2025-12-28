Todas as categorias

F1: Jato de Verstappen pousa no Brasil; saiba destino do piloto
F1: Equipes pressionam FIA sobre polêmica com motor Mercedes e Red Bull; mudanças podem acontecer após seis corridas
F1: Antonelli arruma 'encrenca' em corrida de kart em Milton Keynes; entenda
F1: Norris confessa apoio inesperado de ex-campeão da MotoGP na briga pelo título
F1: Carro de 2026 da McLaren é leiloado por R$ 63 milhões
Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?
F1: Ford dá atualização do desenvolvimento do motor com a Red Bull e projeta posição frente às outras montadoras
F1 - Verstappen nega 'clichê' sobre paternidade e automobilismo: "Lily não me deixou mais lento"
Últimas notícias
Fórmula 1

Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?

Há algumas ofertas na mesa para Gianpiero, que pretende não estar mais presente nas 24 corridas do calendário

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Gianpiero Lambiase, Diretor de Corrida da Red Bull Racing

Ao que tudo indica, Gianpiero Lambiase não ficará na Red Bull. O fiel escudeiro de Max Verstappen na Fórmula 1 recebeu algumas propostas e está estudando as possibilidades já para a próxima temporada. Como reportado pelo The Race, a Aston Martin entrou em contato com o engenheiro, mas essa não parece ser a única opção na mesa.

Leia também:

O engenheiro britânico de 45 anos tem pais italianos e possui duas nacionalidades: de acordo com os colegas da The Race, ele estava muito próximo da Aston Martin, mas o Motorsport.com apurou que ainda há negociações em andamento com a Williams, lideradas por James Vowles. 

Já se sabia no final do campeonato de 2025, concluído pelo holandês em segundo lugar, atrás da McLaren de Lando Norris, que Lambiase também não permaneceria ao lado de Max no próximo ano, já que Gianpiero havia pedido à direção da Red Bull para não se envolver em muitas questões de pista devido a problemas pessoais que condicionaram sua presença também durante este ano: ele faltou aos GPs da Áustria e da Bélgica, substituído por Simon Rennie.

O 'rádio paddock' circulou muito os rumores de que Lambiase estaria próximo da Williams antes do Natal, mas como não houve nenhuma confirmação, a Aston Martin seguir com as negociações.

Gianpiero parece ter sido atraído pelo projeto da Williams, que tem a ambição de subir na escada da F1 para reconquistar um lugar ao sol, mas a equipe de Silverstone teria feito uma oferta pesada por um cargo de gerência e, portanto, sem a obrigação de ir a todas as 24 corridas que compõem o calendário. 

Adrian Newey vorrebbe Gianpiero Lambiase in Aston Martin: c'è una trattativa in corso

Adrian Newey gostaria de ter Gianpiero Lambiase na Aston Martin: negociações em andamento

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

De acordo com a imprensa britânica, falou-se de um CEO ou de uma figura principal da equipe: a última posição foi assumida temporariamente por Adrian Newey, mas o gênio inglês não tem intenção de manter nem mesmo esse cargo em uma estrutura que está em constante evolução após a realocação de Andy Cowell.

Resta saber como Newey conciliará suas responsabilidades no departamento técnico com seu papel como chefe de equipe. Lambiase poderia assumir algumas das responsabilidades de gestão, visto que os dois já se conhecem por terem trabalhado juntos por um longo período na Red Bull.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

 

