Qual o futuro de Lambiase, engenheiro de Verstappen, na F1?

Ao que tudo indica, Gianpiero Lambiase não ficará na Red Bull. O fiel escudeiro de Max Verstappen na Fórmula 1 recebeu algumas propostas e está estudando as possibilidades já para a próxima temporada. Como reportado pelo The Race, a Aston Martin entrou em contato com o engenheiro, mas essa não parece ser a única opção na mesa.

O engenheiro britânico de 45 anos tem pais italianos e possui duas nacionalidades: de acordo com os colegas da The Race, ele estava muito próximo da Aston Martin, mas o Motorsport.com apurou que ainda há negociações em andamento com a Williams, lideradas por James Vowles.

Já se sabia no final do campeonato de 2025, concluído pelo holandês em segundo lugar, atrás da McLaren de Lando Norris, que Lambiase também não permaneceria ao lado de Max no próximo ano, já que Gianpiero havia pedido à direção da Red Bull para não se envolver em muitas questões de pista devido a problemas pessoais que condicionaram sua presença também durante este ano: ele faltou aos GPs da Áustria e da Bélgica, substituído por Simon Rennie.

O 'rádio paddock' circulou muito os rumores de que Lambiase estaria próximo da Williams antes do Natal, mas como não houve nenhuma confirmação, a Aston Martin seguir com as negociações.

Gianpiero parece ter sido atraído pelo projeto da Williams, que tem a ambição de subir na escada da F1 para reconquistar um lugar ao sol, mas a equipe de Silverstone teria feito uma oferta pesada por um cargo de gerência e, portanto, sem a obrigação de ir a todas as 24 corridas que compõem o calendário.

Adrian Newey gostaria de ter Gianpiero Lambiase na Aston Martin: negociações em andamento Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

De acordo com a imprensa britânica, falou-se de um CEO ou de uma figura principal da equipe: a última posição foi assumida temporariamente por Adrian Newey, mas o gênio inglês não tem intenção de manter nem mesmo esse cargo em uma estrutura que está em constante evolução após a realocação de Andy Cowell.

Resta saber como Newey conciliará suas responsabilidades no departamento técnico com seu papel como chefe de equipe. Lambiase poderia assumir algumas das responsabilidades de gestão, visto que os dois já se conhecem por terem trabalhado juntos por um longo período na Red Bull.

