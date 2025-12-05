Qual será o número de Arvid Lindblad na F1 2026?
Racing Bulls anunciou os dígitos escolhidos por Arvid Lindblad, que fará sua estreia na Fórmula 1 na próxima temporada
Arvid Lindblad fará sua estreia na Fórmula 1 em 2026, com apenas 18 anos de idade, e correrá ao lado de Liam Lawson na Racing Bulls, depois de um ano na F2. Veja qual será o número do carro de Lindblad!
"Desde que comecei essa aventura, aos 5 anos de idade, meu objetivo sempre foi estar na Fórmula 1, por isso estou orgulhoso de dar esse passo", disse Lindblad, entusiasmado. "Sou extremamente grato ao programa Red Bull Junior e à minha equipe pessoal por seus conselhos, orientações e confiança. Nada disso teria sido possível sem o apoio deles".
"A temporada de 2026 será um grande desafio e sei que tenho muito a aprender, mas estou pronto para trabalhar em estreita colaboração com a equipe e assumir isso. Mal posso esperar para começar, vai ser um ano emocionante!"
O único estreante do próximo ano, Arvid, por enquanto escolheu usar o número 41 em seu monoposto. Embora os dígitos tenham sido vistos com Isack Hadjar durante uma sessão de treinos livres há dois anos, ou em circunstâncias semelhantes com Susie Wolff na Williams há cerca de dez anos, o número não é visto em uma corrida de F1 desde o início dos anos 80, quando foi usado por Geoff Lees (equipe Ensign).
Resta saber se essa será a escolha final de Lindblad, especialmente porque a FIA recentemente abriu a porta para um pouco mais de flexibilidade quando se trata de números. "Foram discutidas mudanças nas regras relacionadas aos números de corrida permanentes dos pilotos, introduzidas a partir da temporada de 2014", foi revelado recentemente. "Foi acordado que uma proposta para permitir que os pilotos mudem os números durante sua carreira seria permitida".
Portanto, não está fora de questão que alguns pilotos possam estar mudando de número entre agora e o início da próxima temporada. Sem mencionar o ponto de interrogação que ainda paira sobre o número 1...
Números provisórios na F1 2026
|Piloto
|Equipe
|N°
|Estreia
|Lando Norris
|McLaren
|4
|2019
|Oscar Piastri
|McLaren
|81
|2023
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|44
|2007
|Charles Leclerc
|Ferrari
|16
|2018
|Max Verstappen
|Red Bull
|33
|2015
|Isack Hadjar
|Red Bull
|6
|2025
|George Russell
|Mercedes
|63
|2019
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|12
|2025
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|14
|2001
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18
|2017
|Pierre Gasly
|Alpine
|10
|2017
|Franco Colapinto
|Alpine
|43
|2024
|Esteban Ocon
|Haas
|31
|2016
|Oliver Bearman
|Haas
|87
|2024
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|2023
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|41
|2026
|Alexander Albon
|Williams
|23
|2019
|Carlos Sainz
|Williams
|55
|2015
|Nico Hülkenberg
|Audi
|27
|2010
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|5
|2025
|Sergio Pérez
|Cadillac
|11
|2011
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|77
|2013
Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do Podcast
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
EXCLUSIVA: Novato em 2026, Lindblad comenta sonho da F1 e promessa a Norris
F1: Red Bull assume que "matou" alguns pontos de Tsunoda no GP do México
F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?
Últimas notícias
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários