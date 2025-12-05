Qual será o número de Arvid Lindblad na F1 2026?

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Fórmula 1

Qual será o número de Arvid Lindblad na F1 2026?

Racing Bulls anunciou os dígitos escolhidos por Arvid Lindblad, que fará sua estreia na Fórmula 1 na próxima temporada

Basile Davoine
Editado:

Arvid Lindblad fará sua estreia na Fórmula 1 em 2026, com apenas 18 anos de idade, e correrá ao lado de Liam Lawson na Racing Bulls, depois de um ano na F2. Veja qual será o número do carro de Lindblad!

Leia também:

"Desde que comecei essa aventura, aos 5 anos de idade, meu objetivo sempre foi estar na Fórmula 1, por isso estou orgulhoso de dar esse passo", disse Lindblad, entusiasmado. "Sou extremamente grato ao programa Red Bull Junior e à minha equipe pessoal por seus conselhos, orientações e confiança. Nada disso teria sido possível sem o apoio deles".

"A temporada de 2026 será um grande desafio e sei que tenho muito a aprender, mas estou pronto para trabalhar em estreita colaboração com a equipe e assumir isso. Mal posso esperar para começar, vai ser um ano emocionante!"

O único estreante do próximo ano, Arvid, por enquanto escolheu usar o número 41 em seu monoposto. Embora os dígitos tenham sido vistos com Isack Hadjar durante uma sessão de treinos livres há dois anos, ou em circunstâncias semelhantes com Susie Wolff na Williams há cerca de dez anos, o número não é visto em uma corrida de F1 desde o início dos anos 80, quando foi usado por Geoff Lees (equipe Ensign). 

Resta saber se essa será a escolha final de Lindblad, especialmente porque a FIA recentemente abriu a porta para um pouco mais de flexibilidade quando se trata de números. "Foram discutidas mudanças nas regras relacionadas aos números de corrida permanentes dos pilotos, introduzidas a partir da temporada de 2014", foi revelado recentemente. "Foi acordado que uma proposta para permitir que os pilotos mudem os números durante sua carreira seria permitida".

Portanto, não está fora de questão que alguns pilotos possam estar mudando de número entre agora e o início da próxima temporada. Sem mencionar o ponto de interrogação que ainda paira sobre o número 1...

Números provisórios na F1 2026

Piloto Equipe Estreia
United Kingdom Lando Norris McLaren 4 2019
Australia Oscar Piastri McLaren 81 2023
United Kingdom Lewis Hamilton Ferrari 44 2007
Monaco Charles Leclerc Ferrari 16 2018
Netherlands Max Verstappen Red Bull 33 2015
France Isack Hadjar Red Bull 6 2025
United Kingdom George Russell Mercedes 63 2019
Italy Kimi Antonelli Mercedes 12 2025
Spain Fernando Alonso Aston Martin 14 2001
Canada Lance Stroll Aston Martin 18 2017
France Pierre Gasly Alpine 10 2017
Argentina Franco Colapinto Alpine 43 2024
France Esteban Ocon Haas 31 2016
United Kingdom Oliver Bearman  Haas 87 2024
New Zealand Liam Lawson Racing Bulls 30 2023
United Kingdom Arvid Lindblad Racing Bulls 41 2026
Thailand Alexander Albon Williams 23 2019
Spain Carlos Sainz Williams 55 2015
Germany Nico Hülkenberg Audi 27 2010
Brazil Gabriel Bortoleto  Audi 5 2025
Mexico Sergio Pérez Cadillac 11 2011
Finland Valtteri Bottas Cadillac 77 2013

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Norris domina sexta-feira e Verstappen é P2! Acompanhe debate AO VIVO no Sexta Livre
Próximo artigo F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias

Principais comentários
Mais de
Basile Davoine
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México

F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México
Mais de
Arvid Lindblad
EXCLUSIVA: Novato em 2026, Lindblad comenta sonho da F1 e promessa a Norris

EXCLUSIVA: Novato em 2026, Lindblad comenta sonho da F1 e promessa a Norris

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
EXCLUSIVA: Novato em 2026, Lindblad comenta sonho da F1 e promessa a Norris
F1: Red Bull assume que "matou" alguns pontos de Tsunoda no GP do México

F1: Red Bull assume que "matou" alguns pontos de Tsunoda no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Red Bull assume que "matou" alguns pontos de Tsunoda no GP do México
F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen

F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Red Bull adia decisão sobre futuro companheiro de Verstappen
RB
Mais de
RB
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?

Fórmula 1
Fórmula 1
OPINIÃO F1: Red Bull tomou a decisão certa ao substituir Tsunoda pelo Hadjar?
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Ayumu Iwasa, da Red Bull, "seria melhor que Tsunoda" na F1?

Últimas notícias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Interlagos II
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros