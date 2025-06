Incidentes sujos e deliberados existem há muito tempo na Fórmula 1. Mas eles estão se tornando mais frequentes? Seu caráter mudou? Alguns pilotos se destacam como reincidentes?

Relembre alguns dos pontos mais baixos da história do comportamento na pista da F1.

Hunt x Depailler, GP de Mônaco de 1975

As ultrapassagens em Mônaco voltaram a ser um tema quente, mas sempre foram difíceis, como demonstrado pela briga envolvendo James Hunt e Patrick Depailler em 1975. Na 64ª volta do GP, que foi disputado em pista úmida e seca, acidentes e desgaste mecânico deixaram apenas 11 dos 18 pilotos iniciais circulando.

Esse número se transformou em 10 quando Depailler, justamente conhecido pela ousadia, lançou seu Tyrrell em uma manobra otimista por dentro do Hesketh de Hunt para conquistar o sexto lugar na descida da colina da Casino Square. Sem ter para onde ir, Hunt foi parar na barreira da Mirabeau.

Naturalmente, ele ficou furioso e lutou contra os fiscais que tentavam remover o carro e ele. Naquela época, não havia Safety Car, apenas bandeiras amarelas agitadas e carros passando a toda velocidade, enquanto Hunt permanecia do lado errado da barreira.

Ele permaneceu ali por uma volta inteira para poder sacudir o punho em fúria contra Depailler quando o Tyrrell passou novamente. Em seguida, atravessou a pista - o que já seria uma multa hoje em dia - para afogar as mágoas no bar Tip-Top.

Piquet x Salazar, GP da Alemanha de 1982

No panteão das manobras desajeitadas e quase inexplicáveis da F1, essa está próxima de Ayrton Senna, que tropeçou em Jean-Louis Schlesser nas voltas finais do GP da Itália de 1988. Mas citamos essa em nossa lista porque a consequência foi mais bizarra.

Nelson Piquet, já campeão mundial a época, estava liderando a corrida pela Brabham quando se aproximava a metade do caminho, quando ele se aproximou para ultrapassar o ATS do chileno Eliseo Salzar na chicane Ostkurve. Ele cortou a roda dianteira direita de Salazar ao fazer a curva - as opiniões divergem quanto ao fato de Salazar ter demonstrado a devida deferência durante a frenagem - e bateu nas barreiras.

A fúria de Piquet foi tamanha que ele literalmente arrancou os cintos de segurança em sua pressa para sair da cabine e protestar. Salazar ainda estava com o capacete de proteção, então Piquet foi forçado a recorrer a socos e pontapés para se fazer entender.

Mansell x Senna, GP da Bélgica de 1987

Era a terceira rodada de 1987 e as feridas da temporada anterior - em que os companheiros de equipe Nigel Mansell e Piquet haviam tirado pontos um do outro, permitindo que Alain Prost continuasse na disputa e ganhasse o título - ainda estavam cruas. Essa é uma das explicações para o ataque de fúria de Mansell após a corrida, depois que ele e Senna se chocaram na pista no início do GP da Bélgica.

A outra é que Mansell estava na pole position por 1,5s em Spa. Piquet estava fora do ritmo, resultado de uma concussão não diagnosticada que ele havia sofrido em um acidente na etapa anterior. Nigel liderou desde a largada, mas uma série de manobras iniciais, seguidas de Philippe Streiff reduzindo a Tyrrell a uma sucata em Eau Rouge, forçou uma parada.

No reinício, Senna colocou a Lotus em La Source em primeiro lugar e Mansell o perseguiu na primeira volta antes de tentar a linha externa em Stavelot. Senna não desistiu da curva e Mansell rodou.

Mansell ficou furioso (assim como Hunt nos comentários da TV britânica, embora posteriormente tenha voltado atrás nas críticas a Senna). Em seguida, houve uma briga na garagem da Lotus, quando Mansell entrou e agarrou Senna pelo pescoço, exigindo que os mecânicos se juntassem à briga e escoltassem "Our Nige" até a porta.

Senna x Prost, GP do Japão de 1989

A rivalidade entre Senna e Prost já havia chegado a um ponto em que Prost decidiu trocar a McLaren pela Ferrari e enfureceu o chefe da equipe, Ron Dennis, ao deixar cair o troféu de vencedor do GP da Itália no meio da multidão.

Em Suzuka, Prost chegou na liderança, mas Senna estava em uma missão, conquistando a pole por 1,7s. Para vencer a corrida, Prost precisava sair na frente e deixar o rival na mão. Discretamente, na manhã de domingo, ele pediu aos mecânicos que removessem uma peça (gurney flap) da asa traseira para reduzir o arrasto.

Alain Prost, McLaren, Ayrton Senna, McLaren Foto de: Sutton Images

As perspectivas de Prost foram impulsionadas pela péssima largada de Senna, mas na volta 40 o brasileiro já estava na cola do rival e pressionando o francês. Depois de sete voltas circulando juntos, Senna partiu por dentro na chicane. Prost seguiu despreocupadamente sua linha de corrida e as duas McLarens foram parar juntas, com as rodas entrelaçadas.

Prost foi eliminado na hora, enquanto Senna conseguiu retomar a corrida, foi ao box colocar um novo bico no carro e lutou para vencer a corrida, mas foi desclassificado por ter cortado a chicane para voltar à pista. Prost foi coroado campeão, enquanto Senna reclamava em público que o presidente da FIA francesa, Jean-Marie Balestre, havia armado uma cilada.

Senna vs. Prost, GP do Japão de 1990

O campeonato mundial de 1990 mais uma vez se resumiu a uma batalha entre Senna e Prost, desta vez com Prost - agora na Ferrari - como o favorito aos pontos no Japão. Mais uma vez, Senna entrou em conflito com as autoridades: depois de fazer a pole, fez um pedido bastante razoável para que ela fosse transferida para o lado esquerdo da pista, onde passa a linha de corrida.

Os comissários de bordo concordaram, mas foram rejeitados por Balestre, o que deixou Senna furioso, embora ele só viesse a admitir isso mais tarde. Na largada, Prost saiu mais rápido na linha mais limpa e Senna simplesmente bateu nele na primeira curva, eliminando os dois carros e decidindo o campeonato mundial a seu favor.

"Eu disse a mim mesmo que, se no domingo, na largada, por estar na posição errada, Prost desse um salto e me ultrapassasse, na primeira curva eu tentaria", revelou Senna em uma extraordinária coletiva de imprensa na etapa de Suzuka da temporada seguinte.

Alain Prost, Ferrari 641, e Ayrton Senna, McLaren MP4/5B, colidem na largada Foto de: Sutton Images

"E é melhor ele não virar, porque não vai conseguir. E aconteceu, eu acho. Eu só queria que não tivesse acontecido. Eu realmente queria ter dado a largada, pois assim poderíamos ir em frente. É inacreditável que isso tenha acontecido. Ele deu o salto, estava virando e eu o acertei", disse Senna.

"Foi o resultado de decisões erradas e da parcialidade das pessoas que tomam as decisões lá dentro."

Schumacher x Senna, GP da França de 1992

A greve dos caminhoneiros franceses que bloqueavam as estradas ameaçava a própria realização do GP da França de 1992 em Magny-Cours, mas ele aconteceu - e Michael Schumacher, na época um jovem ambicioso, conseguiu fazer com que a McLaren de Senna se aposentasse no Hairpin de Adelaide na primeira volta.

Senna, que era o atual campeão mundial, ficou descontente e deixou isso claro quando uma forte chuva forçou a bandeira vermelha da corrida. Depois de tirar o macacão de corrida, Senna chegou ao grid, puxou Schumacher para o lado e começou uma discussão acalorada, hoje conhecida como "a lição de pilotagem".

As câmeras de TV capturaram a discussão, mas a alma corajosa que tentou introduzir um microfone na mistura teve o mesmo rechaçado com raiva por Senna.

Ayrton Senna, McLaren MP4/7A Honda, é ultrapassado por Michael Schumacher, Benetton B192 Ford, no Hairpin de Adelaide, na primeira volta Foto de: Motorsport Images

Schumacher x Hill, GP da Austrália de 1994

Um ano trágico e deprimente teve um desfecho adequadamente feio nas ruas de Adelaide. Damon Hill, que assumiu a liderança da equipe Williams após a morte de Senna, chegou um ponto atrás de Schumacher na classificação dos pilotos.

Mansell, o segundo colocado, fez a pole na outra Williams, mas Schumacher e Hill passaram na largada e a batalha pela liderança durou até a 36ª volta, quando Schumacher bateu no muro na saída da Curva 5, a curva East Terrace. Essa seção da pista é uma sucessão de curvas em ângulo reto, de modo que Hill contornou a curva, viu o rival pilotando devagar sem nenhuma razão óbvia e aproveitou o momento para mergulhar por dentro.

Schumacher, bem ciente de que Hill estava lá - é possível vê-lo olhando nas imagens da TV -, deu a volta nele e tirou os dois da corrida.

Hill x Schumacher, GP da Inglaterra de 1995

Não foi exatamente a revanche do desfecho de 1994, mas as tensões entre Schumacher e Hill estavam novamente altas em Silverstone, depois que Michael acusou o rival de fazer um break test na etapa anterior. O público britânico, altamente partidário, não precisava de mais motivação para zombar de Schumacher após os eventos de 1994, de modo que a atmosfera estava tensa, para dizer o mínimo.

Hill fez a pole position e liderou a fase inicial da corrida, mas, como era de praxe naquela época, a equipe Benetton de Schumacher fez com que os rivais parecessem hesitantes na frente estratégica e o alemão saiu um pouco à frente quando os pitstops começaram a acontecer. Na volta 46, Hill desafiou Schumacher em Stowe, mas teve de abortar a manobra devido à presença de um retardatário.

Damon Hill, Williams FW17 Renault, bate em Michael Schumacher, Benetton B195 Renault

Agora sob pressão, sentindo que a vantagem com os pneus novos estava diminuindo, Hill atacou novamente Priory na volta seguinte, eliminando os dois. E esse não foi o fim da questão - em poucos dias, a imprensa britânica estava noticiando que Frank Williams havia pedido desculpas a Flavio Briatore, que era um colega na Benetton, pela falta de jeito de Hill.

Foi esse incidente, juntamente com a impressão de que Hill estava fazendo um campeonato difícil em um carro superior, que persuadiu Williams a abandoná-lo - uma decisão tomada muito antes de Hill ganhar o título em 1996.

Schumacher x Villeneuve, GP da Europa de 1997

Outro piloto da Williams que fez com que vencer o campeonato mundial com o melhor carro do grid parecesse tão desafiador quanto uma subida solo livre do El Capitan foi Jacques Villeneuve. De alguma forma, Villeneuve conseguiu chegar à decisão cerca de um ponto atrás de Schumacher na Ferrari, que era palpavelmente mais lenta.

Villeneuve se classificou na pole, mas Schumacher o ultrapassou na primeira curva e liderou a maior parte da corrida. Na volta 48, o canadense fez uma manobra por dentro na Curva Pedrosa de Jerez, na época mais conhecida como Dry Sac.

Assim como em Adelaide, três anos antes, Schumacher deu a volta por cima, mas dessa vez a falta profissional não foi cometida. Foi Michael quem acabou na brita, enquanto Villeneuve terminou em terceiro, atrás das duas McLarens, o que provocou teorias de conspiração sobre conluio entre a Williams e a McLaren.

Enquanto os comissários da corrida declararam o contato entre Schumacher e Villeneuve como um incidente de corrida sem ação adicional, o presidente da FIA, Max Mosley, teve uma opinião diferente e convocou Michael para uma reunião disciplinar, onde ele foi formalmente desclassificado do campeonato.

Schumacher x Coulthard, GP da Bélgica de 1998

30 de agosto de 1998 não é um dia do qual David Coulthard se lembra com muito carinho. Na primeira volta do GP da Bélgica, ele foi um dos vários pilotos a perder o controle em La Source, em meio a chuva, precipitando um acidente com vários carros. O inconstante microclima das Ardenas continuou a causar estragos durante a corrida, enquanto Schumacher assumia uma liderança dominante sobre o resto do pelotão, com a Jordan de Hill à frente do grupo de perseguição.

Na 24ª volta, houve um mal-entendido entre Coulthard e Schumacher, quando o piloto da McLaren tirou o pé do acelerador para deixar Schumacher passar na descida em direção a Pouhon. Mas Michael não foi visto pelo spray, não conseguiu enxergar a curva e bateu na traseira da McLaren.

Mais tarde, houve uma repetição da briga entre Mansell e Senna em 1987, quando Schumacher invadiu a garagem da McLaren, com uma expressão de insatisfação, e tentou dar um soco. Coulthard, sabiamente, havia mantido seu capacete e Schumacher foi escoltado para fora antes que pudesse causar mais danos ao seu punho.

Michael Schumacher, Ferrari F300, sem roda dianteira e asa, e David Coulthard, McLaren MP4-13 Mercedes, sem asa traseira, no pitlane Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Schumacher contra o muro, GP de Mônaco de 2006

Depois de cinco anos de domínio (e campeonatos consecutivos de pilotos), Schumacher foi derrotado por Fernando Alonso em 2005, principalmente porque o fornecedor de pneus da Ferrari não se adaptou muito bem às novas regras daquele ano. Em 2006, a polêmica regra de não troca de pneus foi revogada e a batalha entre Ferrari e Renault voltou a ser acirrada.

Nessa era, cada piloto tinha dois jogos de pneus disponíveis para o Q3. Schumacher foi o mais rápido na primeira corrida no Q3, mas, nas seguintes, Alonso estava em um voo rasante que o colocaria na pole, até que Schumacher foi parar contra a barreira na Rascasse, provocando bandeiras amarelas. Ninguém se convenceu de que se tratava de um erro.

"Os comissários de pista não conseguem encontrar nenhuma razão justificável para o piloto ter freado com uma pressão tão indevida, excessiva e incomum nessa parte do circuito", diz o documento dos comissários de pista, "e, portanto, não têm outra alternativa a não ser concluir que o piloto parou deliberadamente seu carro no circuito nos últimos minutos da classificação, em um momento em que ele havia estabelecido a volta mais rápida até então".

Schumacher não só foi mandado para a parte de trás do grid, como também teve que passar por uma desconfortável conferência de imprensa, na qual foi repetidamente pressionado sobre a possibilidade de ter trapaceado. Vários anos depois, descobriu-se que a possibilidade de acionar a bandeira amarela e interromper a classificação de alguma forma nessas circunstâncias havia sido discutida em uma reunião de engenharia da Ferrari.

Piquet contra o muro, GP de Singapura de 2008

Uma falta tão flagrante que o resto do grid não conseguia acreditar na audácia. Sob pressão depois de uma temporada desastrosa em 2007 e de um 2008 não tão bom, os diretores da Renault elaboraram um esquema para manipular o resultado do GP de Singapura depois que Alonso teve um problema com o combustível na segunda fila, o que o levou ao 15º lugar no grid.

Naquela época, os pilotos que chegavam ao Q3 tinham que se classificar com a carga de combustível de corrida a bordo. O plano, elaborado pelo chefe de equipe Flavio Briatore e pelo diretor técnico Pat Symonds, juntamente com pelo menos um engenheiro que posteriormente se tornou delator ("Testemunha X"), era levar Alonso para um pitstop antecipado e, em seguida, o companheiro de equipe Nelsinho Piquet colidiria deliberadamente de forma a forçar um Safety Car.

Uma das peculiaridades das regras nos anos 2000 era que o pitlane era fechado nos estágios iniciais de uma neutralização de pista e só era reaberto quando todos os carros estavam correndo em formação atrás do Safety Car. Portanto, Alonso ganhou a posição na pista depois de parar na volta 12, duas voltas antes de Piquet bater no muro na Curva 17.

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28, bate no muro Foto de: Sutton Images

Alonso também se beneficiou do fato de a Ferrari ter liberado Felipe Massa antes que sua mangueira de combustível se soltasse e de Nico Rosberg e Robert Kubica terem ficado com tão pouco combustível que tiveram de parar antes que o pitlane fosse oficialmente aberto, incorrendo em penalidades.

Imediatamente após o ocorrido, muitos no paddock ficaram desconfiados - afinal, você só iria para os boxes tão cedo se soubesse que o Safety Car estava chegando. Mas não havia nenhuma prova concreta até que Piquet Jr. foi abandonado na temporada seguinte e decidiu levar o ocorrido à FIA.

Vettel x Hamilton, GP do Azerbaijão de 2017

Os ânimos costumam se exaltar na terra do fogo. Raramente mais do que quando Sebastian Vettel sentiu que Lewis Hamilton havia feito um brake test enquanto estavam atrás do segundo Safety Car do GP do Azerbaijão de 2017.

Hamilton estava reclamando, não pela primeira vez, que o Safety Car estava muito devagar quando Vettel bateu na traseira dele na saída da curva 15. Acreditando que Hamilton havia feito um brake test, já que o reinício estava próximo, Vettel se aproximou e bateu as rodas.

Vettel continuou a afirmar sua versão dos fatos, mas os comissários, depois de ponderar os dados, não viram nada que indicasse que Hamilton havia diminuído a velocidade deliberadamente. Vettel recebeu um stop and go de 10 segundos e três pontos na superlicença como penalidade.

Ricciardo x Verstappen, GP do Azerbaijão de 2018

A escada de desenvolvimento de jovens pilotos da Red Bull estava aparentemente repleta de talentos há algun anos atrás, o suficiente para resistir à perda do tetracampeão Vettel para a Ferrari em 2015. Mas Daniel Ricciardo, que havia derrotado Vettel, encontrou um rival na forma do ferozmente competitivo Max Verstappen.

Em 2018, o pacote Red Bull-Renault só foi bom o suficiente para vitórias ocasionais devido ao déficit no compartimento do motor, mas a batalha entre Ricciardo e Verstappen pelas posições menos elevadas foi tão feroz quanto se tivesse sido pela vitória. Em Baku, a corrida foi pelo quarto e quinto lugares no início, Max à frente de Daniel, cada um determinado a estar à frente do outro na hora do pitstop, quando o piloto à frente teria prioridade.

Foi brutal. Volta após volta, Ricciardo quase passava na reta principal com o DRS, mas Verstappen o obrigava a fazer o caminho mais longo e não conseguia. Finalmente, o australiano conseguiu passar, apenas para sair da sequência de paradas nos boxes atrás de seu companheiro de equipe novamente, porque Max havia se beneficiado de um reboque antes de sua parada.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB14 e Daniel Ricciardo, Red Bull Racing RB14 batem Foto de: Sutton Images

A batalha foi retomada, Ricciardo foi para o lado de dentro na freada enquanto Verstappen se movia para fechar a linha externa - então Max cortou novamente. Sem downforce no momento crucial, Ricciardo bateu na traseira do carro do companheiro de equipe.

Houve consequências a longo prazo: a FIA proibiu movimentos duplos durante a frenagem e Ricciardo, sentindo que a equipe havia tomado o "partido" de Max, decidiu sair o mais rápido possível.

Hamilton x Verstappen, GP da Inglaterra de 2021

A prévia antes da disputa realmente começar em 2021, o GP da Inglaterra daquela temporada acendeu uma fogueira de fandom tóxico que tem queimado desde então. Era para ser um fim de semana feliz, já que a flexibilização das restrições de confinamento no Reino Unido significava que essa seria a primeira corrida a ser realizada com casa cheia desde o final de 2019.

Em vez disso, a multidão presenciou um incidente bizarro na volta de abertura, quando Hamilton e Verstappen lutaram durante todo o tempo, culminando em uma aproximação na curva Copse.

A trajetória de largada para esse incidente pode ser rastreada até o dia anterior, quando Hamilton fez a pole position para a sprint, mas teve uma largada ruim e perdeu para Verstappen. Para o GP, eles estavam na primeira fila novamente e, dessa vez, Hamilton saiu da linha com mais inteligência. Embora o combate roda a roda entre os dois nas curvas iniciais tenha sido dramático, pareceu ganhar intensidade à medida que eles se aproximavam de Brooklands, passando por Luffield e chegando ao que costumava ser a reta de chegada.

Na direção de Copse, Hamilton chegou ao lado, mas o ângulo de aproximação significava que ele teria de recuar um pouco. Verstappen não tinha a menor intenção de desistir da curva e eles se tocaram: a dianteira esquerda da Mercedes e a traseira direita da Red Bull.

Verstappen saiu da pista e teve uma forte batida contra a barreira, enquanto Hamilton sobreviveu - tanto ao impacto quanto à penalidade de 10 segundos - para vencer a corrida.

A Red Bull chegou ao ponto de usar um dia de filmagem e o piloto de testes Alex Albon para recriar o acidente e sugerir que Hamilton deveria receber uma penalidade mais severa. Isso não foi suficiente para uma nova revisão, uma conclusão que não aliviou em nada a dor daqueles que se sentiram prejudicados.

Max Verstappen, Red Bull Racing, após o acidente Foto de: Sutton Images

