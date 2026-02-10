AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?
Veja em que sessões Bortoleto e companhia estarão no circuito de Sakhir
Nesta semana, entre quarta e sexta-feira, a Fórmula 1 realiza seus primeiros testes oficiais de pré-temporada antes do campeonato de 2026, marcado por uma revolução técnica na elite global do esporte a motor.
As atividades são realizadas no Bahrein e cada equipe inscreverá um carro por dia. O Motorsport.com estará no local com seus repórteres internacionais e trará todas as últimas notícias e informações do paddock, bem como a cronometragem ao vivo -- que estará disponível, diferentemente do que aconteceu no shakedown de Barcelona. Veja como as escuderias se alinharão a cada dia, com a maioria delas decidindo dividir os pilotos entre as sessões da manhã e da tarde (horário local):
|Equipe
|Quarta-feira
|Quinta
|Sexta
|McLaren
|Piastri
|Norris
|Norris / Piastri
|Mercedes
|Russell / Antonelli
|Antonelli / Russell
|Russell / Antonelli
|Red Bull
|Ferrari
|Williams
|Sainz / Albon
|Albon / Sainz
|Sainz / Albon
|Racing Bulls
|Aston Martin
|Stroll
|Alonso
|Stroll
|Haas
|Ocon
|Bearman
|Bearman / Ocon
|Audi
|Bortoleto / Hulkenberg
|Hulkenberg / Bortoleto
|Bortoleto / Hulkenberg
|Alpine
|Colapinto / Gasly
|Gasly
|Colapinto
|Cadillac
O segundo teste de três dias será realizado na semana seguinte, de 18 a 20 de fevereiro, antes do circo da F1 viajar para a Austrália para a abertura da temporada 2026, em 8 de março.
