Fórmula 1

AGENDA F1: Quando cada piloto vai à pista na pré-temporada do Bahrein?

Veja em que sessões Bortoleto e companhia estarão no circuito de Sakhir

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Valtteri Bottas, Cadillac

Nesta semana, entre quarta e sexta-feira, a Fórmula 1 realiza seus primeiros testes oficiais de pré-temporada antes do campeonato de 2026, marcado por uma revolução técnica na elite global do esporte a motor.

As atividades são realizadas no Bahrein e cada equipe inscreverá um carro por dia. O Motorsport.com estará no local com seus repórteres internacionais e trará todas as últimas notícias e informações do paddock, bem como a cronometragem ao vivo -- que estará disponível, diferentemente do que aconteceu no shakedown de Barcelona. Veja como as escuderias se alinharão a cada dia, com a maioria delas decidindo dividir os pilotos entre as sessões da manhã e da tarde (horário local):

Equipe Quarta-feira Quinta Sexta
McLaren Piastri Norris Norris / Piastri
Mercedes Russell / Antonelli Antonelli / Russell Russell / Antonelli
Red Bull      
Ferrari      
Williams Sainz / Albon Albon / Sainz Sainz / Albon
Racing Bulls      
Aston Martin Stroll Alonso Stroll
Haas Ocon Bearman Bearman / Ocon
Audi Bortoleto / Hulkenberg Hulkenberg / Bortoleto Bortoleto / Hulkenberg
Alpine Colapinto / Gasly Gasly Colapinto
Cadillac      

O segundo teste de três dias será realizado na semana seguinte, de 18 a 20 de fevereiro, antes do circo da F1 viajar para a Austrália para a abertura da temporada 2026, em 8 de março.

