O sistema de penalidades por pontos da superlicença da Fórmula 1 foi introduzido na temporada de 2014 e, desde então, os comissários impuseram um grande número de penalidades. Confira quem mais tomou 'pontos na carteira' desde sua implementação.

O sistema é semelhante a uma de carteira de motorista baseada em pontos, em que os pilotos podem acumular um máximo de 11 pontos em um período de 12 meses, pois se chegarem a 12, serão suspensos de uma corrida.

Esses pontos de penalidade são impostos por incidentes na pista, como causar acidentes, violar as regras e assim por diante. Desde sua introdução, apenas Kevin Magnussen foi forçado a perder uma corrida de F1, mas vale a pena observar que, na lista histórica, ele não é o líder, mas o segundo em um empate triplo pelo maior número de pontos de penalidade desde 2014.

Pilotos com o maior número de pontos na superlicença da F1

POSIÇÃO Piloto PONTOS DE PENALIDADE 1º Max Verstappen 39 2º Sergio Pérez 36 2º Kevin Magnussen 36 2º Lance Stroll 36 5º Sebastian Vettel 32 6º Daniil Kvyat 26 6º Fernando Alonso 26 8º Romain Grosjean 23 9º Esteban Ocon 22 10º Nico Hulkenberg 21

O rei dos pontos de penalidade é, curiosamente, o piloto que está atualmente a apenas um ponto de se tornar o segundo piloto na história a perder uma corrida: Max Verstappen.

O piloto holandês da Red Bull acumulou um total de 39 pontos de penalidade desde 2014, mas a seu favor está o fato de ter disputado todas as temporadas desde 2015, algo que Sergio Pérez (não está em 2025), Lance Stroll (não correu em 2014, 2015 e 2016) e Kevin Magnussen (não correu em 2015, 2021 e 2025), todos com 36, não podem dizer.

O agora aposentado Sebastian Vettel está em quinto lugar com 32 pontos de penalidade, à frente dos 26 pontos de Daniil Kvyat (em apenas seis corridas) e os 26 pontos de um Fernando Alonso que só ficou de fora em 2019 e 2020.

Roman Grosjean, com 23, Esteban Ocon, com 22, e Nico Hulkenberg, com 21, completam o top 10 dos pilotos mais penalizados na história da F1 desde a introdução do sistema de pontos de superlicença.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, se tocam na largada, causando a batida do mexicano. Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!