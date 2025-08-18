"Quem vou odiar?", diz Wolff ao falar de "cu***" Horner fora da F1
Austríaco falou sobre relação com ex-chefe da Red Bull, reconhecendo diferenças entre eles mas também o protagonismo do britânico na categoria
Toto Wolff e Christian Horner fizeram parte de uma das principais disputas da última década na Fórmula 1 em 2021, vendo seus principais pilotos lutarem pelo título até a última corrida da temporada. Porém, apesar das diferenças entre os estilos de liderança, o austríaco reconheceu a importância de Horner, que foi demitido em julho, para a categoria.
Em entrevista ao site Formula.hu, Wolff começou dizendo que Horner "se comportou como um cuzão várias vezes nos últimos 12 a 15 anos. Ele age de acordo com valores completamente diferentes, mas até o maior inimigo tem um melhor amigo".
"Por outro lado, ele foi extremamente bem-sucedido no que fez. Agora que ele se foi, ao menos por um tempo, uma verdadeira personalidade deixou o esporte. Ele era controverso e divisivo, mas era um dos personagens principais aqui. Podemos dizer com segurança que ele foi tão significativo quanto um piloto", adicionou.
Horner estava na Red Bull desde a primeira temporada do time na F1, em 2005, e era o chefe de equipe há mais tempo no cargo. A saída do britânico veio após uma série de questões envolvendo uma denúncia de assédio e uma perda significativa de performance nos últimos 18 meses. Com a demissão de Horner, Wolff se tornou o chefe mais longevo da categoria atualmente.
"Olhando puramente do ponto de vista da F1, não acho que restem muitos desses chefes de equipe à moda antiga, esses dinossauros. Talvez só eu. Talvez o Fred (Vasseur) também seja um pouco dinossauro", brincou.
"Aqueles anos, mas especialmente 2021, não foram apenas sobre Max e Lewis, mas também sobre Christian e eu", relembrou. "Além disso, foi realmente difícil em alguns momentos. Isso está nos livros de história e vai continuar lá. Ele sempre dizia que eu adorava odiá-lo. Então, quem vou odiar agora? Parece que vou ter que encontrar outra pessoa...".
