QUINTA-LIVRE AO VIVO: Acompanhe debate sobre treinos do GP do Azerbaijão de F1
Veja detalhes das sessões de sexta-feira no circuito de rua de Baku
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Cadillac anuncia três contratações, incluindo ex-diretor da Red Bull
VÍDEO F1: Lindblad bate na Curva do Castelo e causa 1ª bandeira vermelha de Baku
F1: Alonso e Stroll são punidos e largam do fundo do grid em Baku
MotoGP anuncia chegada de novos diretores e confirma renovação com GP de Portugal
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários