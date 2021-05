Nesta quinta-feira, foram realizados os treinos livres para o GP de Mônaco, quinta etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. Por isso, o SEXTA-LIVRE muda de dia para abordar todos os principais fatos das sessões práticas monegascas, em meio ao glamour do Principado mais famoso do mundo. Como destaques, a alta competitividade e o bom rendimento de Mercedes, Red Bull e Ferrari.

O programa é apresentado por Carlos Costa e tem comentários de Guilherme Longo, ambos repórteres do Motorsport.com.

Your browser does not support the audio element.