Cotado para sair da Racing Point a fim abrir uma vaga para o tetracampeão Sebastian Vettel na Aston Martin em 2021, Sergio Pérez vive situação delicada na Fórmula 1. De todo modo, a equipe afirmou que considerará a lealdade do mexicano antes de uma decisão.

Pérez foi fundamental no processo que levou à mudança de Force India para a Racing Point na temporada 2018, permitindo que Lawrence Stroll, pai do piloto canadense Lance Stroll, assumisse o time de F1.

No ano passado, Pérez assinou um novo contrato que o manteria na equipe até o fim de 2022. Entretanto, o mexicano agora é ameaçado por Vettel, já que o alemão sairá da Ferrari no fim de 2020 e procura uma nova casa para a próxima temporada.

Apesar do vínculo de longo prazo com a Racing Point, entende-se que o acordo entre as partes tenha uma cláusula que permitira a rescisão, de modo a abrir uma vaga no time ao lado de Lance Stroll.

Apesar dos fortes rumores, o chefe da Racing Point, Otmar Szafnauer, afirmou que uma decisão ainda não foi tomada. O próprio Vettel deixou claro que teve apenas “conversas soltas” com o time.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a lealdade de Pérez, o dirigente disse: “Eu acho que o fato de ele ter um contrato assinado será um fator essencial para o caso de nós o mantemos. Mas sei o que você está perguntando, e Sergio tem sido leal a nós.”

“Ele está aqui há muito tempo. Ele é um grande piloto, trabalha bem com a equipe e com Lance [Stroll] e o ajuda, então tenho certeza de que todos esses fatores são importantes”, completou o chefe de equipe.

