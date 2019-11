A F1 proporcionou mais um bom espetáculo em 2019, com o GP do México neste domingo. O destaque principal, e que todos puderam observar, foi a estratégia da Mercedes, que fez com que Hamilton tivesse que administrar um set de pneus por 47 voltas. Mas as conversas entre piloto e equipe deram o que falar, com a desconfiança do atual campeão de que daria certo.

Mas o fim de semana não foi só de Hamilton, com os principais personagens dando o que falar, tanto para os fãs, como para os membros das suas equipes.

Confira a seleção dos melhores rádios do GP do México de F1 clicando aqui e veja a tradução na galeria abaixo.