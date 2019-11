Daniel Ricciardo - Volta 8 1 / 17 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Após toque com Magnussen na curva do S do Senna Ricciardo: "Posso ter danificado a asa dianteira"

Kevin Magnussen - Volta 8 2 / 17 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Após toque com Magnussen na curva do S do Senna Magnussen: "Idiota do c***"

Carlos Sainz Jr. - Volta 21 3 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sainz ultrapassa Segio Pérez no fim da reta. Sainz: "Vamos!" Equipe: "Sim Carlos, cenário 8, grande trabalho!"

Robert Kubica - Volta 22 4 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Williams libera Kubica em cima de Verstappen. Equipe: "tráfego, tráfego, tráfego"

Max Verstappen - Volta 22 5 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Williams libera Kubica em cima de Verstappen. Verstappen: "O que diabos de m*** eles fizeram?"

Lewis Hamilton - Volta 23 6 / 17 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Verstappen ultrapassa Hamilton após voltar de pneus novos. Hamilton: "Vamos lá pessoal, me deem informação sobre minha m*** de bateria que está morta, p***"

Sebastian Vettel - Volta 66 7 / 17 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pilotos da Ferrari se tocam no fim da reta oposta. Vettel: "Tenho um furo!, o que diabos ele está fazendo? Equipe: "É uma pena" Vettel: (Em alemão) "Meu deus não basta tudo, agora isso também. Grande trabalho!"

Charles Leclerc - Volta 66 8 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos da Ferrari se tocam no fim da reta oposta. Leclerc: "Que diabos! vamos lá" Equipe: "Isso é uma pena"

Lance Stroll - Volta 66 9 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Stroll abandona após carro ser danificado por detritos das Ferrari, Stroll: "Peguei algum detrito debaixo do assoalho, p***" Equipe: "Copiado, aqui tudo ok, todas as pressões ok. Continue assim" Stroll: "Não, não, eu não posso". Equipe: "Ok, estacione onde for mais seguro" Stroll: "Aaaaargh"

Alexander Albon - Volta 69 10 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Albon assume a segunda posição com parada de Hamilton durante entrada do safety car. Equipe: "B-Bal 2, B-Bal 2" Albon: "Ah parceiro, p***"

Alexander Albon - Volta 70 11 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sobre toque com Hamilton. Albon: "Tudo que ele tinha que fazer é esperar mais três p*** de curvas. Equipe: "É, eu sei parceiro, que pena - falha 84, falha 84" Albon: "Aaaaargh"

Max Verstappen - Após a bandeirada 12 / 17 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Vestappen vence a corrida. Equipe: "Parceiro, essa é a vitória da corrida. É a vitória. Nessa você dominou absolutamente. Foi mágico hoje, dominou absolutamente. Fantástico". Verstappen: "Ha ha ha, Nós fizemos conseguimos como equipe, galera. Inacreditável. Ha ha, que corrida! Oh, eu amei! Christian Horner: "Foi uma redenção Max, redenção absoluta pelo último ano. Corrida brilhante, corrida brilhante". Verstappen: "Exatamente, e acho que a forma como lutamos por isso fez tornou tudo ainda melhor. Ha ha ha, obrigado pessoal. Grande dia!"

Pierre Gasly - Após a bandeirada 13 / 17 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Gasly termina em segundo após segurar ataques de Hamilton na última curva. Gasly: "WOOOOWWAAAAAA! WOOOOWWAAAAAA! WOOOOWWAAAAAA! WOOOOWWAAAAAA! WOOOOWWAAAAAA!". Equipe: "Wooohooo! Grande trabalho Pierre. Inacreditável! Que dia! Que dia!". Gasly: "Incrível!" Equipe: "Você pilotou como uma lenda, fantástico" Gasly: "Oh meu Deus, oh meu Deus. Esse é o melhor dia da minha vida. Obrigado! Pessoal, muito obrigado!". Equipe: "Fantástico" Gasly: "É fantástico - vocês são fantásticos pessoal! Obrigado (francês)".

Carlos Sainz Jr. - Após a bandeirada 14 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sainz termina corrida em quarto (mais tarde hamilton foi punido e ele subiu para terceiro). Equipe: "Isso! grande trabalho parceiro, P4, quem imaginou isso? Sou grande fã do seu trabalho". Sainz: "Oh, não posso acreditar nisso pessoal" Equipe: "Cenário 1, parceiro, cenário 1. Pilotagem incrível, P20 para P4 Sainz: "Não posso acreditar nisso, simplesmente assim. Woooaahh! Que pilotagem. Obrigado pessoal, execução perfeita, boa recompensa para os riscos. Fantástico, fantástico. Obrigado". Sainz: "O que vocês acham? acham que (cantando) - Operador suaveeee Equipe: Ha ha ha ha ha Todos juntos cantando: "Operadooor suaveeee". Sainz: "Acho que essa foi a operação mais suave da minha vida" Equipe: "Ha ha ha ha ha. É cara, você mandou uma mensagem"

Kimi Raikkonen - Após a bandeirada 15 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alfa Romeo celebra pilotos nos pontos. Raikkonen: "Aaah, que pena" Equipe: "Eu sei, eu sei, P5, P5" Raikkonen: "É. Eu saí tanto de dianteira atrás dos carros, no último conjunto, quando fiquei perto foi difícil de segui-los Equipe: "De qualquer forma, P5 Kimi, é um resultado fantástico. Antonio é P6, então foi um grande resultado para o time!" Raikkonen: "É". Equipe: "Bom trabalho, bom trabalho parceiro. realmente bom estar de volta aos pontos".

Lando Norris - Após a bandeirada 16 / 17 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Mclaren agradece Norris por deixar Sainz passar. Equipe: "O que você fez para o Carlos foi de uma ajuda imensa para o resultado e foi anotado por todos do time". Norris: "Sim, eu sei, mas não tinha escolha, fiz isso porque eu estava lento para c***" Equipe: "Parceiro, você não estava lento para c***. Os pneus duros são apenas difíceis mesmo".