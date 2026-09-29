Rafa Câmara: "Acredito que estou pronto" para a F1

Rafael Câmara segue em duas disputas simultâneas: enquanto lidera o campeonato de 2026 da Fórmula 2, depois de uma vitória na segunda corrida principal de Baku, o brasileiro, que faz parte da Academia da Ferrari, também busca uma oportunidade na Haas. Agora, o piloto de 21 anos afirmou estar pronto para correr na Fórmula 1.

O brasileiro segue como o principal candidato para a possível vaga de Esteban Ocon na Haas na temporada 2027 do Mundial, especialmente após os testes com carros de anos anteriores (TPC) que realizou com os monopostos antigos da Ferrari e da equipe americana.

Com a Haas, o teste foi utilizado para medir o desempenho dos concorrentes Ryo Hirakawa (ligado à Toyota), Leonardo Fornaroli (júnior da McLaren) e o próprio Câmara. Segundo informações iniciais, o brasileiro teria impressionado os técnicos da escuderia americana.

"Os testes que fizemos com os carros antigos foram sempre positivos", afirmou Câmara, em entrevista ao portal The Race, sobre os TPCs. "Consegui aprender e evoluir constantemente durante esses testes… Estou satisfeito com o que fiz. Também foi excelente ter essa quantidade de testes na F1, uma forma de estarmos mais preparados e em boa forma."

Questionado se ele se sente pronto para correr na F1, ele afirmou que "sim, não vejo por que não. Acho que, no fim das contas, você continua pilotando carros rápidos em um circuito na F1. Já venho fazendo isso há bastante tempo".

"É um ambiente bem diferente. Acontecem muito mais coisas, mas acredito que a maior parte é fora do carro. Dentro do carro, você apenas faz seu trabalho e tenta sempre extrair o máximo possível. Acho que é a parte de que mais gosto. Pilotar será sempre um prazer".

"Estar lá também é um sonho, porque você trabalha a vida inteira por isso. Obviamente, é muito bom ter a oportunidade dos TPCs, mas você não quer apenas sentir o gosto e não estar lá em tempo integral. Seria algo ótimo, e acredito que estou pronto [para a F1]".

Elogios do chefe

O chefe de equipe da Invicta, James Robinson, também enalteceu o brasileiro, afirmando que ele merece "100%" uma vaga na categoria máxima do automobilismo mundial: "Eu ficaria muito, muito surpreso se ele não correr na F1".

"A velocidade é simplesmente incrível", acrescentou o comandante da Invicta. "Nunca conheci um piloto tão talentoso naturalmente quanto ele. Ele tem uma sensibilidade com os pneus que eu nunca vi antes. É algo muito natural".

"Assim que ele entrou no carro, deu para ver que esse garoto tinha algo especial, uma velocidade e uma sensibilidade naturais que nunca tínhamos visto antes", concluiu.

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