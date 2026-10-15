Agora o Brasil terá dois representantes no grid da Fórmula 1! Rafael Câmara foi confirmado como piloto da Haas para a próxima temporada, assumindo a vaga de Esteban Ocon.

No comunicado, a equipe confirma que o contrato assinado é plurianual para o brasileiro, mas não entra em detalhes sobre a duração do acordo.

O pernambucano chega à principal categoria do automobilismo mundial após conquistar títulos importantes nas categorias de base. Em 2024, Câmara foi campeão da Fórmula Regional Europeia (antiga FRECA) e no ano seguinte, conquistou o título da Fórmula 3, consolidando sua trajetória rumo à F1.

Em 2026, o brasileiro disputa a Fórmula 2 e está na briga pelo campeonato, estando sete pontos à frente de Nikola Tsolov após a etapa do Azerbaijão. A definição do título, porém, ainda depende de decisões sobre o calendário, incluindo o possível cancelamento das etapas do Catar e de Abu Dhabi e a possibilidade de uma corrida em Ímola.

"Animado por contratar um talento tão jovem"

"Estou muito animado por contratar um talento tão jovem e excepcional como Rafael Câmara", afirmou Ayao Komatsu, chefe da equipe de Haas.

"Não preciso falar sobre as conquistas dele nas categorias de base, que foram muito impressionantes. E, em sua temporada de estreia na Fórmula 2, a velocidade que demonstrou em momentos bastante difíceis, como nas classificações de Mônaco e Montreal, mostra todo o potencial que Rafa tem".

"Quando o colocamos para pilotar em nosso programa TPC, em Portugal, ele mostrou que conseguia se adaptar muito bem ao carro, mesmo sem ter muito tempo para conhecê-lo", continuou Komatsu.

"Ele nos mostrou muito mais do que apenas velocidade pura. Rafa conseguiu criar as condições necessárias para extrair o melhor de si mesmo, o que foi muito impressionante, e certamente as voltas que completou foram especiais".

"Passo importante na minha carreira"

"Estou muito feliz por me juntar à Haas como piloto de F1", afirmou Câmara.

"Este é um passo importante na minha carreira, e quero agradecer a Gene Haas e Ayao Komatsu pela confiança que depositaram em mim. Também sou muito grato à Scuderia Ferrari Driver Academy pelo apoio e por tudo o que contribuiu para o meu desenvolvimento ao longo dos anos, assim como à minha família, que sempre esteve ao meu lado durante toda essa jornada".

"Agora, meu foco está em me preparar da melhor maneira possível para esse novo desafio. Haverá muito a aprender, e estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e continuar evoluindo como piloto".

Velocidade foi trunfo para brasileiro

A velocidade demonstrada por Câmara também chamou a atenção nos testes com carros antigos de F1.

O piloto participou de atividades com a Ferrari e a própria Haas, mostrando bom desempenho no volante. Em um dos testes realizados com a equipe norte-americana, o brasileiro registrou tempos que, segundo informações publicadas pelo ge, ficaram à frente das melhores referências da sessão.

Câmara também participou de algumas sessões com a Ferrari para se preparar e acumular quilometragem, uma vez que faz parte da academia da equipe de Maranello que busca promover jovens talentos à categoria máxima do automobilismo.

Com a chegada de Câmara, o Brasil terá dois pilotos no grid da F1 na próxima temporada. Gabriel Bortoleto continuará defendendo a Audi, enquanto o pernambucano fará sua estreia pela Haas, ampliando a presença brasileira na principal categoria do automobilismo mundial, algo que não acontecia desde 2016 com Felipe Nasr e Felipe Massa.

Câmara será companheiro de Bearman na próxima temporada, que deve deixar a academia da Ferrari e passar a ser um piloto 'livre' de apoio das grandes equipes.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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