Rafa Câmara deixa futuro na F2 em aberto após estreia na F1 no Brasil

A oportunidade de estrear na Fórmula 1 durante o GP de São Paulo colocou Rafael Câmara diante de uma decisão importante para a reta final de 2026. Com compromissos ainda previstos na Fórmula 2, o brasileiro admitiu que não existe uma definição sobre sua participação nas últimas etapas do campeonato.

"Acho que vai ter ainda bastante coisa para discutir, ainda decidir o que a gente vai fazer no futuro. Realmente ver com o time, com a equipe, ver tudo o que a gente prefere fazer", afirmou Câmara durante entrevista à imprensa em Interlagos.

A questão envolve a compatibilidade entre os calendários das duas categorias. Embora algumas etapas não apresentem conflitos, outras acontecem nos mesmos fins de semana, o que pode obrigar o piloto a escolher entre continuar sua campanha na F2 ou aproveitar eventuais oportunidades na F1. O campeonato suporte tem rodadas marcadas para Catar e Abu Dhabi, apesar do cenário de incerteza no Oriente Médio.

Questionado diretamente sobre a possibilidade de permanecer na F1 até o encerramento da temporada, abrindo mão das últimas corridas da categoria de acesso, Rafa evitou antecipar qualquer decisão.

"Acho que tem muita coisa acontecendo, então é tentar fazer o final de semana da melhor maneira possível", explicou o piloto da Haas-Ferrari.

O brasileiro reforçou que as discussões sobre o restante da temporada acontecerão somente depois de sua primeira experiência em um fim de semana completo de F1. Até lá, a concentração estará voltada às atividades do GP de São Paulo.

"Depois de acabar o final de semana, ir começando a ver o que a gente pode fazer no futuro com a F2 e a F1", completou o novo companheiro do britânico Oliver Bearman.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!