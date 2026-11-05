Rafa Câmara deixa futuro na F2 em aberto após estreia na F1 no Brasil
Brasileiro afirma que ainda discutirá com a equipe a participação nas últimas etapas da categoria de acesso e prioriza desempenho no GP de São Paulo
Rafael Camara, Haas F1 Team
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Ford: Das pistas da F1 às ruas
Ford Racing: das pistas da F1 às ruas, a tecnologia que move a alta performance
A oportunidade de estrear na Fórmula 1 durante o GP de São Paulo colocou Rafael Câmara diante de uma decisão importante para a reta final de 2026. Com compromissos ainda previstos na Fórmula 2, o brasileiro admitiu que não existe uma definição sobre sua participação nas últimas etapas do campeonato.
"Acho que vai ter ainda bastante coisa para discutir, ainda decidir o que a gente vai fazer no futuro. Realmente ver com o time, com a equipe, ver tudo o que a gente prefere fazer", afirmou Câmara durante entrevista à imprensa em Interlagos.
A questão envolve a compatibilidade entre os calendários das duas categorias. Embora algumas etapas não apresentem conflitos, outras acontecem nos mesmos fins de semana, o que pode obrigar o piloto a escolher entre continuar sua campanha na F2 ou aproveitar eventuais oportunidades na F1. O campeonato suporte tem rodadas marcadas para Catar e Abu Dhabi, apesar do cenário de incerteza no Oriente Médio.
Questionado diretamente sobre a possibilidade de permanecer na F1 até o encerramento da temporada, abrindo mão das últimas corridas da categoria de acesso, Rafa evitou antecipar qualquer decisão.
"Acho que tem muita coisa acontecendo, então é tentar fazer o final de semana da melhor maneira possível", explicou o piloto da Haas-Ferrari.
O brasileiro reforçou que as discussões sobre o restante da temporada acontecerão somente depois de sua primeira experiência em um fim de semana completo de F1. Até lá, a concentração estará voltada às atividades do GP de São Paulo.
"Depois de acabar o final de semana, ir começando a ver o que a gente pode fazer no futuro com a F2 e a F1", completou o novo companheiro do britânico Oliver Bearman.
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Bortoleto admite erro por emoção em acidente de 2025 em Interlagos: "Foi uma lição"
F1: Rafa Câmara admite surpresa com estreia no GP de São Paulo
F1 - Bortoleto celebra chegada de Câmara e defende Drugovich: "Merecia estar no grid"
Rafa Câmara deixa futuro na F2 em aberto após estreia na F1 no Brasil
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários