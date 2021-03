Uma das promessas do automobilismo brasileiro, Rafa Câmara ainda não sabe o que é sair de um evento sem troféus em 2021. O piloto ORT manteve 100% de aproveitamento nos pódios neste domingo em Sarno, na terceira e penúltima etapa do WSK Super Masters Series. Com os 111 pontos acumulados na etapa, ele ampliou a vantagem de 28 para 79 pontos sobre seu concorrente mais próximo.

O pernambucano mostrou rápida adaptação ao novo traçado do kartódromo situado aos pés do monte Vesúvio e ficou com o quinto melhor tempo na sessão qualificatória de sexta-feira. Com isso, assegurou o terceiro lugar no grid de todas as eliminatórias.

Rafa ganhou duas baterias preliminares e terminou uma em terceiro. Fechou a fase inicial em segundo e largou na pole na pré-final B na manhã deste domingo. Venceu a pré-final e assim assegurou mais pontos no campeonato e o direito de largar na primeira fila na corrida decisiva.

Partindo ao lado do pole Andrea Kimi Antonelli na final, o representante da Oak Racing Team perdeu ação no início, despencando para nono lugar na primeira volta.

Enquanto o adversário do programa de desenvolvimento da Mercedes abria vantagem na frente do pelotão, o brasileiro de 15 anos de idade protagonizou um verdadeiro show de ultrapassagens. Escalou o pelotão com autoridade, ultrapassando os concorrentes por dentro e por fora. Rafa fechou a quinta volta em sexto, a sexta em quarto, a sétima em terceiro. Na décima passagem já era o segundo colocado, a 3 segundos de Antonelli.

Acumulando voltas mais rápidas em sequência com o kart #202, ele tirou um segundo da margem do italiano. Mas a bandeira quadriculada veio antes de uma real chance de lutar pela vitória.

Em quatro eventos da WSK em 2021, todos com mais de 50 especialistas em kart na categoria OK – muitos deles apadrinhados por equipes da F1, como Antonelli (Mercedes), Arvid Lindblad (Red Bull) e Ugo Ugochukwu (McLaren) –, Câmara é o único piloto a subir no pódio em todas as etapas.

A temporada 2021 é decisiva para o vice-campeão mundial de 2019. Além de disputar os principais eventos do planeta pela prestigiosa equipe Kart Republic, o pernambucano tem como objetivo o Campeonato Mundial de Kart. Pela primeira vez na história o evento acontecerá no Brasil. O palco será a pista de Birigui, no interior de São Paulo, no mesmo kartódromo em que Rafa conquistou seu segundo título brasileiro em dezembro do ano passado, quando estreou como integrante da ORT.

A etapa final do WSK Super Masters Series acontece na pista de Lonato, no dia 25 de abril.

“Foi mais um fim de semana muito produtivo, com bastante aprendizado”, disse Rafa. “Ganhamos corridas e consegui trazer mais um troféu para casa. Fico contente pela liderança no campeonato e vamos muito motivados para decisão desse título em Lonato. A temporada tem sido muito positiva e preciso agradecer a todos da equipe Kart Republic pelo trabalho e à ORT pelo apoio.”

WSK Super Masters Series – Etapa 3 – Sarno (top10):

1 - Andrea Kimi Antonelli (ITA)

2 - Rafa Câmara (BRA)

3 - Tuuka Taponen (FIN)

4 - Artem Severiukhin (RUS)

5 - Igor Cepil (TCH)

6 - Lukas Malek (ESL)

7 - Nikola Tsolov (BGR)

8 - Rafael Modonese (PER)

9 - Emmo Fittipaldi (BRA)

10 - Alfio Spina (ITA)



WSK Super Masters Series – Classificação (top5):

1 - Rafael Câmara – 275 pontos

2 - Andrea Kimi Antonelli (ITA) – 196

3 - Tuuka Taponen (FIN) – 147

4 - Arvid Lindblad (GBR) – 145

5 - Artem Severiukhin (RUS) – 113

