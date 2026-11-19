Rafa Câmara tem uma decisão difícil para tomar na carreira: terminar a temporada da Fórmula 1 com a Haas ou continuar na disputa pelo título da Fórmula 2?

No dia de mídia antes do GP de Las Vegas, o brasileiro admitiu estar em um verdadeiro dilema sobre qual decisão tomar. E, é claro, é importante ressaltarmos que Rafa não pode definir seu futuro sozinho, uma vez que faz parte da Academia da Ferrari e ainda há o nome de Ryo Hirakawa na jogada.

"Ainda há algumas coisas para discutir. Acho que será uma combinação de pessoas discutindo o que é melhor e o que precisamos fazer nessas duas últimas corridas. Não acho que dependa apenas de mim", declarou.

Porém, existe uma opção que foi levantada por Franco Colapinto durante a coletiva da FIA em Interlagos: Câmara poderia fazer a F1 e a F2 ao mesmo tempo.

Essa opção, teoricamente, existe. Porém, na prática e na situação atual, não seria de fato uma ideia viável para o brasileiro de acordo com o regulamento da F2.

De acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da Fórmula 2, um piloto que foi apresentado como titular para uma corrida de F1, não pode participar das atividades da F2 no mesmo evento.

Qualquer piloto indicado para competir por uma equipe participante do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA não terá permissão para participar do Campeonato de Fórmula 2 da FIA na mesma competição.

Isso significa que, se Câmara foi inscrito nos GPs do Catar e Abu Dhabi na reta final da temporada competindo pela Haas, ele precisaria abrir mão de sua vaga na Invicta na F2 e, consequentemente, da briga pelo título na categoria de base.

Vale mencionar que essa determinação não se aplica para pilotos novatos que participam do TL1 cumprindo as exigências da própria FIA, uma vez que eles não se tornam titulares.

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