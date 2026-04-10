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Rafa Ferreira, piloto da F1 Academy, é a nova embaixadora da Ford Brasil

Iniciativa de apoiar a carreira da atleta coincide com momento oportuno para a marca, que busca promover e ativar a divisão Ford Racing no Brasil

Editado:
Rafaela Ferreira

A Ford anunciou uma adição de peso ao time de embaixadores da marca: a piloto Rafaela Ferreira, considerada um dos jovens talentos mais promissores do automobilismo brasileiro. Primeira piloto a vencer uma etapa na Fórmula 4 Brasil e também primeira a conquistar uma pole position no brasileiro de kart, ela iniciou a segunda temporada na F1 Academy, categoria exclusivamente feminina administrada pela mesma organização da Fórmula 1, dentro do programa da Red Bull.

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O talento, a vontade e determinação da atleta vão ao encontro do posicionamento global da Ford, de impulsionar as pessoas a explorar seu potencial por meio de seus veículos e serviços. Rafaela se junta ao time de embaixadores da marca formado por diversos atletas como Italo Ferreira, Yago Dora, Tati West, Fred Kyrillos, Pedro Barros, entre outros.

“A parceria da Ford Brasil com a Rafa Ferreira faz parte da nossa estratégia de fomentar grandes talentos e incentivar as pessoas a perseguirem seus sonhos e potencializar a capacidade humana. A volta da Ford à F1 globalmente e a sinergia de valores entre a Ford e a Red Bull também são elos que reforçam a ligação da marca com a atleta”, diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.

Técnica e talento

Rafaela Ferreira se destaca tanto pela técnica e espírito de luta como pela disciplina e profissionalismo, qualidades que chamaram a atenção de programas de elite da Europa. Extremamente dedicada ao trabalho de bastidores, ela passa horas na fábrica da Red Bull no Reino Unido para análise de telemetria e sessões de simulador, focando no aprendizado e preparação para as etapas.

Entrar na F1 Academy representou uma grande mudança na vida da piloto catarinense de 20 anos, que até então era acompanhada pela família e passou a viajar sozinha pelo mundo, participando das corridas e eventos do calendário da categoria.

“Eu estou muito feliz de poder contar para todo mundo que agora sou oficialmente uma embaixadora da Ford Brasil. Fazer parte dessa família aqui no meu país deixa tudo ainda mais especial. É uma parceria que faz todo o sentido para mim: carro e corrida representam o meu ambiente e é o que eu vivo”, conta Rafaela, que passa a utilizar a Ranger Raptor como seu veículo no dia a dia em terras brasileiras.

F1 Academy

A F1 Academy foi criada em 2023 pela Formula One Management (FOM), organização que comanda a Fórmula 1, para ajudar as jovens pilotos a fazerem a transição do kart para os carros de fórmula, proporcionando mais horas de corrida e treino na pista às atletas.

As corridas acontecem como eventos de apoio nos mesmos finais de semana. O seu objetivo é garantir que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, treinamento e visibilidade que os homens para, novamente, ser possível ver uma mulher no grid principal da Fórmula 1.

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