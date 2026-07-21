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RAIO-X F1: Como está disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi?

Pilotos estão equilibrados, mas o brasileiro é o único que já pontuou pela equipe alemã

Livia Veiga
Editado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg são uma das duplas da Fórmula 1 em 2026 que têm tido resultados mais próximos no grid. Apesar de estarem muito próximos na pista, o brasileiro é o único da equipe que já conquistou pontos na atual temporada para a Audi.

Leia também:

No GP da Austrália, Bortoleto conquistou os primeiros pontos da temporada depois de uma corrida agitada que abriu o calendário. Foram dois pontos que abriram a tabela, colocando o brasileiro à frente de Hulkenberg - que não conseguiu largar naquele fim de semana.

Desde então até o GP da Grã-Bretanha, a dupla passou bastante discreta na zona de pontuação, com Hulkenberg sofrendo mais três abandonos - Miami, Barcelona e Silverstone.

Pontuação antes do GP da Hungria:

PILOTO PONTOS
Gabriel Bortoleto 10
Nico Hulkenberg 0

Bortoleto se manteve constante nas posições intermediárias, oscilando entre 13º e 11º, além de não ter largado na China, por conta de problemas com o carro.

Tentando transformar os dados em números mais concretos, vamos adicionar um pouco de matemática e usar um sistema de pontuação que considera o campeonato, ritmo de classificação e confiabilidade - ou seja, o carro -, mas com pesos diferentes.

A posição no campeonato irá equivaler a 50% da nota, enquanto ritmo e confiabilidade valerão 25% cada. A partir da média ponderada desses três fatores, cada piloto recebe uma nota de 0 a 100.

PILOTO CAMPEONATO CLASSIFICAÇÃO CONFIABILIDADE TOTAL
Gabriel Bortoleto 19 43.3 60 35.4
Nico Hulkenberg 0 46.8 30 19.2

De todos os pontos disponíveis no campeonato após 10 corridas, Bortoleto somou 10, ou seja, 3,55% dos 100%. Andrea Kimi Antonelli - líder do campeonato - tem 72,34%.

O brasileiro também tem o maior número de participações no Q3 em relação a Hulkenberg - três a dois, no momento - Austrália, Japão e Bélgica. Além disso, a melhor posição de largada de Gabriel é um P8, enquanto Nico conseguiu apenas o P9.

Já em corridas, o brasileiro também já teve o melhor resultado para a Audi, terminando duas vezes consecutivas em oitavo.

Disputa interna na classificação

Depois de 10 etapas, Bortoleto e Hulkenberg estão empatados nas posições de classificação, contando com as sprints - China, Miami, Canadá e Grã-Bretanha.

No momento, a dupla está 7x7, com o brasileiro sendo o melhor classificador nas últimas quatro classificações.

Em negrito o piloto que teve o tempo mais rápido na classificação de determinado fim de semana. Na Austrália, Bortoleto não participou do Q3 por problemas no motor e, no Japão, apesar de ter passado para o Q3, seu melhor tempo foi 0s284 mais rápido no Q2.

Comparação dos melhores tempos em classificação

GP GABRIEL BORTOLETO NICO HULKENBERG
Austrália

Q2 - 1min20s221

+0s082

Q2 - 1min20s30

-0s082
China Sprint

SQ2 - 1min33s774

-0s139

SQ2 - 1min33s635

+0s139
China

Q1 - 1min33s549

-0s195

Q2 - 1min33s354

+0s195
Japão

Q2 - 1min29s990

+0s368

Q1 - 1min30s358

-0s368
Miami Sprint

SQ2 - 1min29s994

+0s025

SQ2 - 1min30s019

-0s025
Miami

Q1 - 1min33s737

-4s298

Q2 - 1min29s439

+4s298
Canadá Sprint

1min14s627

-0s032

1min14s595

+0s032

Canadá

Q2 - 1min14s071

-0s185

 Q2 - 1min13s886
+0s185
Mônaco

Q1 - 1min14s683

-0s781

Q2 - 1min13s902

+0s781
Barcelona

Q2 - 1min16s001

-0s233

Q2 - 1min15s768

+0s233
Áustria

Q2 - 1min07s293

+0s318

Q2 - 1min07s611

-0s318
Grã-Bretanha Sprint

SQ2 - 1min29s679

+0s028

SQ2 - 1min29s707

-0s028
Grã-Bretanha

Q2 - 1min29s461

+0s078

Q1 - 1min29s539

-0s078
Bélgica

Q3 - 1min45s628

+1s043

Q2 - 1min46s671

-1s043

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