Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg são uma das duplas da Fórmula 1 em 2026 que têm tido resultados mais próximos no grid. Apesar de estarem muito próximos na pista, o brasileiro é o único da equipe que já conquistou pontos na atual temporada para a Audi.

No GP da Austrália, Bortoleto conquistou os primeiros pontos da temporada depois de uma corrida agitada que abriu o calendário. Foram dois pontos que abriram a tabela, colocando o brasileiro à frente de Hulkenberg - que não conseguiu largar naquele fim de semana.

Desde então até o GP da Grã-Bretanha, a dupla passou bastante discreta na zona de pontuação, com Hulkenberg sofrendo mais três abandonos - Miami, Barcelona e Silverstone.

Pontuação antes do GP da Hungria:

PILOTO PONTOS Gabriel Bortoleto 10 Nico Hulkenberg 0

Bortoleto se manteve constante nas posições intermediárias, oscilando entre 13º e 11º, além de não ter largado na China, por conta de problemas com o carro.

Tentando transformar os dados em números mais concretos, vamos adicionar um pouco de matemática e usar um sistema de pontuação que considera o campeonato, ritmo de classificação e confiabilidade - ou seja, o carro -, mas com pesos diferentes.

A posição no campeonato irá equivaler a 50% da nota, enquanto ritmo e confiabilidade valerão 25% cada. A partir da média ponderada desses três fatores, cada piloto recebe uma nota de 0 a 100.

PILOTO CAMPEONATO CLASSIFICAÇÃO CONFIABILIDADE TOTAL Gabriel Bortoleto 19 43.3 60 35.4 Nico Hulkenberg 0 46.8 30 19.2

De todos os pontos disponíveis no campeonato após 10 corridas, Bortoleto somou 10, ou seja, 3,55% dos 100%. Andrea Kimi Antonelli - líder do campeonato - tem 72,34%.

O brasileiro também tem o maior número de participações no Q3 em relação a Hulkenberg - três a dois, no momento - Austrália, Japão e Bélgica. Além disso, a melhor posição de largada de Gabriel é um P8, enquanto Nico conseguiu apenas o P9.

Já em corridas, o brasileiro também já teve o melhor resultado para a Audi, terminando duas vezes consecutivas em oitavo.

Disputa interna na classificação

Depois de 10 etapas, Bortoleto e Hulkenberg estão empatados nas posições de classificação, contando com as sprints - China, Miami, Canadá e Grã-Bretanha.

No momento, a dupla está 7x7, com o brasileiro sendo o melhor classificador nas últimas quatro classificações.

Em negrito o piloto que teve o tempo mais rápido na classificação de determinado fim de semana. Na Austrália, Bortoleto não participou do Q3 por problemas no motor e, no Japão, apesar de ter passado para o Q3, seu melhor tempo foi 0s284 mais rápido no Q2.

Comparação dos melhores tempos em classificação

GP GABRIEL BORTOLETO NICO HULKENBERG Austrália Q2 - 1min20s221 +0s082 Q2 - 1min20s30 -0s082 China Sprint SQ2 - 1min33s774 -0s139 SQ2 - 1min33s635 +0s139 China Q1 - 1min33s549 -0s195 Q2 - 1min33s354 +0s195 Japão Q2 - 1min29s990 +0s368 Q1 - 1min30s358 -0s368 Miami Sprint SQ2 - 1min29s994 +0s025 SQ2 - 1min30s019 -0s025 Miami Q1 - 1min33s737 -4s298 Q2 - 1min29s439 +4s298 Canadá Sprint 1min14s627 -0s032 1min14s595 +0s032 Canadá Q2 - 1min14s071 -0s185 Q2 - 1min13s886

+0s185 Mônaco Q1 - 1min14s683 -0s781 Q2 - 1min13s902 +0s781 Barcelona Q2 - 1min16s001 -0s233 Q2 - 1min15s768 +0s233 Áustria Q2 - 1min07s293 +0s318 Q2 - 1min07s611 -0s318 Grã-Bretanha Sprint SQ2 - 1min29s679 +0s028 SQ2 - 1min29s707 -0s028 Grã-Bretanha Q2 - 1min29s461 +0s078 Q1 - 1min29s539 -0s078 Bélgica Q3 - 1min45s628 +1s043 Q2 - 1min46s671 -1s043

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