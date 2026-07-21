RAIO-X F1: Como está disputa interna de Bortoleto e Hulkenberg na Audi?
Pilotos estão equilibrados, mas o brasileiro é o único que já pontuou pela equipe alemã
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg são uma das duplas da Fórmula 1 em 2026 que têm tido resultados mais próximos no grid. Apesar de estarem muito próximos na pista, o brasileiro é o único da equipe que já conquistou pontos na atual temporada para a Audi.
No GP da Austrália, Bortoleto conquistou os primeiros pontos da temporada depois de uma corrida agitada que abriu o calendário. Foram dois pontos que abriram a tabela, colocando o brasileiro à frente de Hulkenberg - que não conseguiu largar naquele fim de semana.
Desde então até o GP da Grã-Bretanha, a dupla passou bastante discreta na zona de pontuação, com Hulkenberg sofrendo mais três abandonos - Miami, Barcelona e Silverstone.
Pontuação antes do GP da Hungria:
|PILOTO
|PONTOS
|Gabriel Bortoleto
|10
|Nico Hulkenberg
|0
Bortoleto se manteve constante nas posições intermediárias, oscilando entre 13º e 11º, além de não ter largado na China, por conta de problemas com o carro.
Tentando transformar os dados em números mais concretos, vamos adicionar um pouco de matemática e usar um sistema de pontuação que considera o campeonato, ritmo de classificação e confiabilidade - ou seja, o carro -, mas com pesos diferentes.
A posição no campeonato irá equivaler a 50% da nota, enquanto ritmo e confiabilidade valerão 25% cada. A partir da média ponderada desses três fatores, cada piloto recebe uma nota de 0 a 100.
|PILOTO
|CAMPEONATO
|CLASSIFICAÇÃO
|CONFIABILIDADE
|TOTAL
|Gabriel Bortoleto
|19
|43.3
|60
|35.4
|Nico Hulkenberg
|0
|46.8
|30
|19.2
De todos os pontos disponíveis no campeonato após 10 corridas, Bortoleto somou 10, ou seja, 3,55% dos 100%. Andrea Kimi Antonelli - líder do campeonato - tem 72,34%.
O brasileiro também tem o maior número de participações no Q3 em relação a Hulkenberg - três a dois, no momento - Austrália, Japão e Bélgica. Além disso, a melhor posição de largada de Gabriel é um P8, enquanto Nico conseguiu apenas o P9.
Já em corridas, o brasileiro também já teve o melhor resultado para a Audi, terminando duas vezes consecutivas em oitavo.
Disputa interna na classificação
Depois de 10 etapas, Bortoleto e Hulkenberg estão empatados nas posições de classificação, contando com as sprints - China, Miami, Canadá e Grã-Bretanha.
No momento, a dupla está 7x7, com o brasileiro sendo o melhor classificador nas últimas quatro classificações.
Em negrito o piloto que teve o tempo mais rápido na classificação de determinado fim de semana. Na Austrália, Bortoleto não participou do Q3 por problemas no motor e, no Japão, apesar de ter passado para o Q3, seu melhor tempo foi 0s284 mais rápido no Q2.
Comparação dos melhores tempos em classificação
|GP
|GABRIEL BORTOLETO
|NICO HULKENBERG
|Austrália
|
Q2 - 1min20s221
+0s082
|
Q2 - 1min20s30
-0s082
|China Sprint
|
SQ2 - 1min33s774
-0s139
|
SQ2 - 1min33s635
+0s139
|China
|
Q1 - 1min33s549
-0s195
|
Q2 - 1min33s354
+0s195
|Japão
|
Q2 - 1min29s990
+0s368
|
Q1 - 1min30s358
-0s368
|Miami Sprint
|
SQ2 - 1min29s994
+0s025
|
SQ2 - 1min30s019
-0s025
|Miami
|
Q1 - 1min33s737
-4s298
|
Q2 - 1min29s439
+4s298
|Canadá Sprint
|
1min14s627
-0s032
|
1min14s595
+0s032
|
Canadá
|
Q2 - 1min14s071
-0s185
|Q2 - 1min13s886
+0s185
|Mônaco
|
Q1 - 1min14s683
-0s781
|
Q2 - 1min13s902
+0s781
|Barcelona
|
Q2 - 1min16s001
-0s233
|
Q2 - 1min15s768
+0s233
|Áustria
|
Q2 - 1min07s293
+0s318
|
Q2 - 1min07s611
-0s318
|Grã-Bretanha Sprint
|
SQ2 - 1min29s679
+0s028
|
SQ2 - 1min29s707
-0s028
|Grã-Bretanha
|
Q2 - 1min29s461
+0s078
|
Q1 - 1min29s539
-0s078
|Bélgica
|
Q3 - 1min45s628
+1s043
|
Q2 - 1min46s671
-1s043
Ogura 'ACIMA' de Martín? MÁRQUEZ, Diogo BRILHANDO e mais: os DESTAQUES da 1ª metade da MOTOGP 2026
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Fórmula E: Confira horários e onde ver a rodada dupla do ePrix de Tóquio, com Drugovich e Di Grassi
Stock Car: Confira horários e como assistir à etapa do Velocitta, com Stock Light, F4 Brasil, e a final do TCR Brasil
F2: Após vitória na Bélgica, Rafael Câmara busca manter bom momento na Hungria
Motorsport.com transmite NASCAR em Indianápolis; saiba horários e como assistir
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários