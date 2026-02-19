Ralf Schumacher adverte Verstappen contra “prejudicar” F1 em meio a críticas sobre regras de 2026

Max Verstappen tem criticado abertamente o novo regulamento da Fórmula 1, dizendo que os novos carros são "anti-corrida", "parecem F-E com esteroides" e "simplesmente não são F1". Agora, o ex-F1 e atual comentarista Ralf Schumacher fez um alerta sobre os comentários do tetracampeão, classificando-os como "alarmistas" e afirmando que eles não mudarão o que já foi decidido.

Neste momento, cada um dos 22 nomes do grid tenta se acostumar com os novos carros durante os testes de pré-temporada no Bahrein. Com foco na conservação de energia, o método de pilotagem passa por uma mudança significativa em relação ao ano passado e pilotos têm tido opiniões divergentes sobre o assunto.

Tal mudança sempre causaria algum alvoroço, mas os comentários do holandês, embora não surpreendentes, foram divulgados em todos os meios de comunicação.

“Tão perto do início da temporada, geralmente é quase impossível alterar os regulamentos”, disse Schumacher no podcast Backstage Boxengasse. “A única exceção seria se houvesse um problema que afetasse a todos — algo que pudesse ser claramente comprovado como um problema ou uma falha. Nesse caso, todas as equipes teriam que concordar e só então algo poderia ser alterado".

“Há também o fator tempo”, continuou ele. “Se você intervir nesta fase, não é algo que possa ser implementado da noite para o dia. Veja o exemplo dos motores da Mercedes— problemas como esse simplesmente não podem ser resolvidos de um dia para o outro".

"Acho que, como sempre, também há um pouco de alarmismo envolvido. Alguns levantam preocupações porque podem ver uma vantagem em fazê-lo ou porque eles próprios estão enfrentando dificuldades. Portanto, faz sentido esperar pela primeira corrida. Na F1, já aconteceu muitas vezes que todos reclamaram no início de uma mudança regulamentar".

Irmão do heptacampeão Michael Schumacher e ele próprio seis vezes vencedor de corridas, Schumacher acrescentou que Verstappen não deveria ter como objetivo prejudicar a categoria com seus comentários, ao comparar suas respostas às vezes impulsivas com as do ex-piloto da Red Bull e tetracampeão Sebastian Vettel.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Uma coisa nunca deve ser esquecida: de onde todos no esporte vêm e o que a Fórmula 1 fez por todos os envolvidos, incluindo eu mesmo. A intenção deve ser sempre não prejudicar o esporte como um todo. É bom ter uma opinião, mas seria melhor manter a mente aberta, esperar pelas primeiras corridas e evitar criar pânico ou julgar precipitadamente. Isso não é ideal. Uma maior união ajudaria e isso é algo que os pilotos também esperariam do outro lado. Portanto, é melhor não exagerar ou reagir de forma exagerada às coisas nesta fase", acrescentou.

"Sebastian também era alguém que às vezes se pronunciava muito rapidamente sobre certas questões. Mas a F1 continua sendo a base sobre a qual muitas carreiras foram construídas. Pessoalmente, devo muito a Bernie Ecclestone e, em retrospecto, muitos outros também, considerando o que ele criou. É por isso que a cooperação é essencial e talvez algumas coisas pudessem ser expressas de maneira diferente", continuou.

“Eu entendo Max também, mas é importante ter em mente o panorama geral. A F1 como um todo precisa funcionar e, se críticas são necessárias, talvez seja melhor abordá-las a portas fechadas. Também não se deve esquecer que essa mudança no regulamento não foi simplesmente uma preferência da F1: foi um pré-requisito fundamental para a Volkswagen, e especificamente a Audi, entrar no esporte".

“Portanto, é preciso haver um equilíbrio: o piloto acha o carro especialmente agradável de pilotar ou é mais importante ter uma grande marca global envolvida na Fórmula 1? Dessa perspectiva, a decisão provavelmente foi a correta. Agora é uma questão de seguir em frente. Os engenheiros estão trabalhando duro nisso e, no final, tenho certeza de que uma boa solução para o problema será encontrada", finalizou.

