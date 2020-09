Mesmo com a pressão que Alex Albon está sofrendo em 2020, por conta de uma série de resultados longe do esperado com a Red Bull, o ex-piloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher acredita que a presença do tailandês na organização é positiva para a RBR “como um todo”.

“Não devemos esquecer como é a organização da Red Bull como um todo”, ponderou o alemão à Sky Germany. “Para a marca de energéticos, é bom que alguém com nacionalidade tailandesa possa sentar-se no carro da Red Bull”.

A Red Bull originalmente foi criada por um tailandês, Chaleo Yoovidhya, com um energético chamado Krating Daeng. Em 1984, o empresário austríaco Dietrich Mateschitz investiu na bebida e assim foi formado o conglomerado Red Bull.

Albon chegou à Red Bull durante a temporada 2019, quando o francês Pierre Gasly foi rebaixado da equipe principal para a Toro Rosso, equipe irmã da Red Bull que hoje se chama AlphaTauri. Desde então, principalmente em 2020, o piloto tailandês busca alcançar o mesmo desempenho de Max Verstappen, atualmente segundo colocado no Mundial de Pilotos nesta temporada.

Albon está na quarta posição do campeonato e ainda não subiu no pódio na temporada. Enquanto Verstappen já venceu no ano e vem de seis pódios consecutivos, o tailandês teve seu melhor resultado da temporada no GP da Estíria, quando terminou em quarto.

