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Recurso da McLaren sobre resultado do GP de Mônaco é questão de "justiça e integridade" da F1

Chefe do time de Woking acredita que pedido de revisão tem dupla intenção

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Chefe de equipe da McLaren na Fórmula 1, Andrea Stella acredita que o recurso pedido pelo time contra o resultado do GP de Mônaco, o qual foi analisado nesta terça-feira (25), decorre de uma preocupação com "a integridade do esporte".

Leia também:

O pedido analisado pela Corte Internacional de Recurso da FIA diz respeito a uma apelação da McLaren sobre o resultado final da prova em Monte Carlo, realizada em junho, na qual vários pilotos, incluindo Oscar Piastri e Pierre Gasly, foram penalizados por excederem limites de velocidade no pitlane. Isso porque, após a bandeira quadriculada, surgiu a informação de que as infrações eram falsas, causadas por um erro na cronometragem no início da entrada dos boxes.

A Alpine apresentou um Direito de Revisão contra as penalidades de Gasly e conseguiu anulá-las, restaurando o pódio do francês. Como resultado, Isack Hadjar, da Red Bull, se tornou quarto e Piastri também perdeu posições. Com isso, tanto a McLaren quanto o time austríaco pediram um recurso à FIA, contestando o cancelamento das punições de Gasly mas a permanência da de seus pilotos. 

"Vamos à audiência na Corte Internacional de Recurso com uma dupla intenção", disse Stella após o GP da Holanda, no último domingo. "A primeira é mais geral do que o interesse da McLaren. Achamos que o processo após a corrida em Mônaco precisa ser revisado porque, em termos de justiça para todos os competidores, o fato de a penalidade ter sido removida introduz alguns elementos significativos de preocupação. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para esclarecer isso". 

Andrea Stella says the

Andrea Stella says the "integrity of the sport" is at stake

Photo by: Eric Le Galliot

"Obviamente há mais coisas relacionadas a este caso. Pode entrar nos aspectos técnicos de como a velocidade do limitador do pitlane foi calculada, mas, para mim, trata-se mais da justiça e do princípio que precisam ser esclarecidos e possivelmente restabelecidos". 

"O segundo aspecto é o interesse da própria McLaren. Fomos materialmente penalizados por termos cumprido uma penalidade que não é passível de recurso, nos custou pontos no campeonato", acrescentou. 

"Então, há um interesse geral para a F1 e a integridade do esporte. E há um interesse material para a McLaren em termos do impacto no nosso campeonato. Esses são os dois pontos de vista, as duas perspectivas que gostaríamos de seguir e buscar esclarecimentos", concluiu. 

Aragón é a GRANDE CHANCE de MÁRQUEZ? ACOSTA 'de volta' e MERCADO da MotoGP! MXGP, SERTÕES e +

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