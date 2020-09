O chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, acredita que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) poderia ter diminuído ainda mais a pressão aerodinâmica dos carros da Fórmula 1 no regulamento para 2021.

Antes do início da temporada 2020, uma revisão das regras do assoalho foi acordada a fim de reduzir o chamado downforce e permitir que a Pirelli use os mesmos pneus pelo terceiro campeonato consecutivo, reduzindo as cargas nos compostos.

Mais recentemente, após os problemas de pneus vistos em Silverstone, várias outras pequenas revisões foram feitas nos regulamentos aerodinâmicos de 2021, contribuindo para uma redução geral de cerca de 10% na pressão aerodinâmica.

Entretanto, Horner diz que a redução poderia ter sido ainda maior, já que as equipes inevitavelmente recuperarão a força aerodinâmica perdida com o desenvolvimento, embora ele tenha reconhecido que sempre há um custo financeiro associado a qualquer mudança.

"É um pouco complicado. Acho que as equipes vão recuperar toda a força aerodinâmica. Mas é claro que, sempre que você muda algo, há custos, porque tudo o que você muda cria despesas, então é preciso encontrar esse equilíbrio.”

O chefe da AlphaTauri, Franz Tost, também acha que o downforce perdido será recuperado no decorrer de 2021: “Com a velocidade de desenvolvimento na F1, eu não ficaria surpreso se o nível de downforce fosse o mesmo."

No entanto, o chefe da equipe Alfa Romeo, Fred Vasseur, disse que os cortes de downforce não são insignificantes. "Com certeza terá um grande impacto e provavelmente também é necessário para os pneus. Acho que foi a jogada certa da FIA”, opinou.

