Red Bull faz contratação em massa e desfalca rivais na F1

A Red Bull perdeu seu diretor técnico, diretor esportivo e estrategista-chefe na temporada de 2024 da Fórmula 1 com Adrian Newey, Jonathan Wheatley e Will Courtenay decidindo sair.

Após essas perdas, a equipe de Milton Keynes promoveu pessoas de dentro do esquadrão para preencher o vazio. A promoção mais notável foi a do gerente de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase. Lambiase assumirá o comando do departamento de corrida na nova temporada, permanecendo como engenheiro de corrida do holandês.

No entanto, de acordo com o jornal holandês De Telegraaf, a Red Bull contratou cerca de 60 funcionários de equipes rivais para fortalecer sua equipe enfraquecida.

O chefe do time, Christian Horner, afirmou anteriormente que mais de 200 funcionários da Mercedes foram atraídos da Mercedes HPP para o projeto Red Bull Powertrains, que está sendo implementado em conjunto com a Ford.

Mas a Mercedes negou a alegação de Horner, dizendo que o número era composto em grande parte por pessoas que trabalhavam com contratos de curto prazo.

