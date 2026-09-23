OFICIAL F1: Red Bull mantém Hadjar ao lado de Verstappen para 2027
Isack Hadjar garantiu uma segunda campanha na Fórmula 1 pela Red Bull ao lado do tetracampeão mundial Max Verstappen
A Red Bull confirmou que manterá uma dupla de pilotos inalterada na Fórmula 1 em 2027, com Isack Hadjar permanecendo ao lado de Max Verstappen.
Hadjar foi promovido em 2026 após uma temporada de estreia na equipe-irmã RB, e impressionou com a sua velocidade naquele que historicamente tem sido um difícil segundo assento na Red Bull.
O francês, que regressa no Azerbaijão este fim de semana depois de perder três corridas devido a lesão, continuará na equipe por mais uma campanha em 2027 ao lado de Verstappen, que assinou recentemente uma extensão de contrato até 2030.
"Estamos muito entusiasmados por continuar a nossa jornada com Isack," disse o chefe Laurent Mekies. "Desde que se juntou a nós no início do ano, ele tem sido soberbo dentro e fora de pista, especialmente considerando que esta é apenas a sua segunda temporada na F1, o que tornou a extensão do seu contrato uma decisão fácil".
"Desde o início, Isack mergulhou na equipe, passando todos os minutos na fábrica com os seus engenheiros para desenvolver o carro, sempre ansioso por aprender e melhorar. Foi possível ver, desde aquele primeiro fim de semana em Melbourne, que ele lidou com a subida com uma compostura notável e que tinha conquistado o seu lugar neste lugar."
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Apesar de ter ficado de fora em Zandvoort, Monza e Madrid, Hadjar ainda ocupa o oitavo lugar na classificação, impulsionado por um primeiro pódio pela Red Bull em Mônaco.
"Estou realmente entusiasmado por continuar com a Oracle Red Bull Racing," disse o piloto de 21 anos. "Há tantas pessoas talentosas na fábrica, e estamos conscientes do privilégio que é pilotar por uma equipe tão incrível ao lado de um tetracampeão mundial como Max.
"Desde o momento em que assinei, propus-me a dedicar-me à equipe, e com o apoio de Laurent e de todos em Milton Keynes, consegui justificar a confiança que depositaram em mim. Estou constantemente à procura de ouvir, aprender e puxar mais por mim todos os dias, o que só me deixa mais entusiasmado com o que vem a seguir."
Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, HAMILTON ‘renascido’, Russell EM PARAFUSO, STOCK: Massa/Caio
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