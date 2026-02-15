Red Bull tem plano para ‘agradar’ Verstappen mesmo com piloto insatisfeito com regras da F1 de 2026

Há pouco menos de um ano, surgiram os primeiros rumores de que Max Verstappen estava tentando ativamente se desvincular da Red Bull e, talvez, da Fórmula 1 por completo.

O desempenho abaixo do esperado da equipe na primeira metade da temporada de 2025 abriu caminho para que Verstappen acionasse uma cláusula de desempenho em seu contrato – e, o que era mais preocupante para a Red Bull, ele parecia estar perdendo o interesse na própria F1, participando abertamente de corridas de simuladores e carros esportivos.

Uma mudança na liderança e uma reviravolta competitiva o colocaram de volta nos trilhos, mas a equipe austríaca não quer que isso se repita.

Nesse contexto, o desprezo declarado de Verstappen pelas novas regras de 2026 e pelos carros que elas produziram é preocupante. Ter uma das estrelas mais rentáveis ​​da F1, um tetracampeão mundial, comparando desfavoravelmente o produto do novo regulamento à Fórmula E e expressando abertamente dúvidas sobre seu futuro na F1, é constrangedor para os envolvidos e preocupante para seus empregadores.

Assim como na temporada passada, a única alavanca que a Red Bull pode usar é dar a Max um carro o mais rápido possível e torcer para que as vitórias venham em quantidade suficiente para que ele deixe de lado suas reservas.

"Meu objetivo não é agradá-lo", disse o diretor técnico Pierre Waché quando questionado sobre o que a equipe poderia fazer para deixá-lo mais satisfeito com a situação atual.

"Podemos fazê-lo feliz vencendo corridas. Meu trabalho e o da equipe, no meu nível, é garantir que lhe demos as ferramentas necessárias para competir na frente. O regulamento em si e o design do carro, em termos de como nos sentimos com o carro devido a esse regulamento, é uma questão externa.”

"É uma discussão da FIA e podemos participar dela, mas o principal objetivo e foco é tornar o carro melhor."

Pierre Wache, Technical Director Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Portanto, a conclusão de Waché é que converter Verstappen à causa da gestão de energia e à paciência com carros que são até 50 km/h mais lentos em curvas rápidas do que os carros da geração anterior é um trabalho da FIA. Talvez com alguma ajuda do detentor dos direitos comerciais, que, ao que tudo indica, está bastante irritado com o sentimento negativo que vem vindo do paddock.

O que está sob o controle da Red Bull é a capacidade de construir carros vencedores de corridas. Mas a posição do RB22 nessa hierarquia ainda é desconhecida, pois é óbvio que todas as equipes – com a provável exceção da Aston Martin – têm mascarado seu ritmo.

Portanto, no momento, o que nos resta é a troca de golpes entre algumas equipes, cada uma direcionando sua atenção para outro lado. A Mercedes, que tem razões convincentes para ocultar seu potencial, dada a polêmica em torno de sua unidade de potência, insiste que o novo motor desenvolvido pela Red Bull está um passo à frente em termos de entrega sustentada de energia de uma volta para outra.

Os clientes da Mercedes, incluindo a atual campeã McLaren, compartilham dessa opinião, mas acreditam que a unidade de potência de Brixworth pode ser aprimorada para oferecer desempenho semelhante. A Red Bull minimizou as sugestões de que possui o motor mais eficiente, e Verstappen desprezou abertamente as alegações da Mercedes de que seu truque com a taxa de compressão resulta em apenas um ou dois cavalos de potência a mais.

"É difícil dizer", disse Waché quando questionado sobre a posição do pacote da Red Bull. "Com certeza não somos a referência. Vemos claramente que as três principais equipes, Ferrari, Mercedes e McLaren, estão à nossa frente."

"Pelo que analisamos, parece que estamos atrás. Mas é difícil dizer onde achamos que estamos em relação aos outros, porque o plano de corrida de cada um, o nível de combustível e a potência que utilizam, é complicado. Mas, no momento, nossa análise indica que a Red Bull tem o quarto conjunto mais rápido, embora possa estar errado, para ser sincero. Não dedicamos muito tempo a isso, estamos focados em como melhorar."

