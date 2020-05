Principal comentarista de automobilismo do Brasil, Reginaldo Leme concedeu entrevista exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram e deu sua opinião sobre as últimas movimentações do mercado da Fórmula 1: a substituição de Sebastian Vettel por Carlos Sainz na Ferrari e a ida de Daniel Ricciardo para a McLaren, que ocorrerão na próxima temporada da categoria máxima do automobilismo.

Leme aprovou a contratação de Sainz pela Ferrari, mas admitiu surpresa com a escolha da escuderia, já que Ricciardo era uma opção. O jornalista ainda analisou a situação da McLaren e opinou sobre o futuro de Vettel, apontando para a aposentadoria do tetracampeão.

É o que o jornalista disse ao editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta. No vídeo abaixo, você assiste à conversa e confere as opiniões de Leme sobre Sainz, Ricciardo, Vettel e muito mais. Confira a imperdível entrevista:

A dupla da Ferrari e a opção por Sainz

“É a mais jovem da história da Ferrari e é a mais jovem do grid. Honestamente, eu torcia pelo Ricciardo. E acho que a Ferrari teria feito o mais certo se ela pegasse o Ricciardo. Pela experiência que ele tem, o que faz uma diferença muito grande. Ali ao lado do Leclerc e tal.”

“Mas evidentemente ela [Ferrari] não quis um nome que já vinha sendo comentado há muito tempo. Talvez para não criar algum problema com o Leclerc. Outra opção que muita gente pensou foi o [Antonio] Giovinazzi, para ficar bem claro: piloto nº 1 e piloto nº 2.”

“Mas isso não interessa para a Ferrari, até porque a Ferrari coloca o Campeonato de Construtores acima de tudo. Os dois carros têm que fazer pontos”, enfatizou Leme, tendo em vista o histórico do time de Maranello”.

Uma análise sobre Sainz

“O Sainz... Eu gosto muito. Só que, para mim, é uma grande incógnita. Ele nunca brilhou. Não me lembro de ele ter brilhado, mas sempre fez boas corridas. Foram 18 ultrapassagens do Sainz aqui em Interlagos na corrida passada [GP do Brasil de 2019]. Espetacular.”

“Talvez isso até tenha sido bem decisivo para a Ferrari. Mas ele não é brilhante, não foi até hoje. Fez um pódio na vida, com 102 GPs. Em questão de ambiente, acho que isso está bem garantido, será um bom ambiente. É um cara forte, mas não é um...”

“Com o Ricciardo eu também fico um pouco em dúvida, porque ele também é um cara assim... Ele brilhou algumas vezes, mas não é um Hamilton e não é um Verstappen. Eu acho que vai dar certo, mas eu preferia o Ricciardo.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team and Lando Norris, McLaren laughing in the Press Conference Photo by: Gareth Harford / Motorsport Images

Ricciardo na McLaren e a futura parceria com Lando Norris

“E o Ricciardo na McLaren é uma contratação excelente, exatamente ao lado do Norris, do jeito que eu tinha falado de ter Ricciardo ao lado de Leclerc. Se bem que o Leclerc não é estreante e é diferenciado.”

‘Na hora que ele entrou no cockpit pela primeira vez ele já se sentiu pau a pau com o Vettel. E é o que a gente viu mesmo. Esses caras são diferenciados. Tipo Verstappen, Senna, Piquet... A história tem alguns casos assim. Poucos.”

“O Norris é um iniciante que brilhou na Fórmula 2. Já fez ótimas corridas. Eu acho que, para ele, a presença do Ricciardo é muito boa. E ali também o ambiente vai ser bom, porque o Ricciardo carrega um bom ambiente onde ele está.”

“Até tem se comentado muito que vai ser a equipe mais divertida, porque o Ricciardo é incrivelmente palhaço, no bom sentido. E o Norris é o cara que mais ri. Você já viu nas coletivas alguém falar algo e ele começar a rir como moleque.”

“Então vai ser uma equipe bem divertida. As duas vão dar certo [Ferrari e McLaren]”, sentenciou o ex-comentarista da TV Globo, antes de opinar sobre o provável futuro de Sebastian Vettel.

O que fará o tetracampeão?

"Pelo tipo de decisão, eu imagino ele em casa. Pelo tipo de decisão, foi um negócio ‘pa-pumba’. O que pode interessar para o Vettel hoje? Se fosse uma McLaren ou uma Mercedes para ter um alemão de volta e tal..."

"Mas é muito difícil a Mercedes topar um negócio Vettel/Hamilton. Muito difícil. Então, o que que ele vai fazer? [Ir para a] vaga que tem na Renault? Não vejo o Vettel fazendo isso. A não ser que ele queira apostar..."

"Foi uma aposta que o Schumacher fez quando foi para a Ferrari. Só que era a Ferrari. Não menosprezando a Renault, mas ela prometeu e não entregou até agora. Senão o Ricciardo teria ficado lá."

"Acho mesmo que o cara, tetracampeão, realizado, ele gostaria de continuar ganhando corridas. Ele gostaria de pilotar uma Mercedes ou de voltar para a Red Bull. Mas eu não vejo essa possibilidade, então eu acho que ele está ‘abandonando’”, completou.

