Mesmo com as sessões de pista acontecendo no GP do Catar de Fórmula 1, a desclassificação da McLaren em Las Vegas foi um tema bastante comentado no paddock, com os pilotos reagindo à fala do chefe de equipe do esquadrão de Woking, Andrea Stella, sobre mudar a penalização para irregularidades técnicas.

Antes do fim de semana em Losail se iniciar de forma oficial, Stella deu uma declaração à respeito da desclassificação de Lando Norris e Oscar Piastri em Nevada por desgaste excessivo da prancha do assoalho.

"Ao contrário das regras esportivas ou financeiras, não há proporcionalidade na aplicação de penalidades por infrações ao regulamento técnico. A própria FIA admitiu que essa falta de proporcionalidade deve ser abordada no futuro para garantir que infrações técnicas menores e acidentais, com benefícios mínimos ou sem desempenho, não levem a consequências desproporcionais", destacou.

Durante o dia de mídia no Catar, alguns pilotos de equipes rivais foram questionados à respeito da fala de Andrea Stella e, de forma unânime, eles discordaram veementemente da ideia de 'analisar' a situação que a irregularidade técnica aconteceu visando uma punição mais branda.

"Precisa ser tolerância zero. Ele [Andrea Stella] está certo ao dizer que a punição não está alinhada com a infração, mas ao mesmo tempo vale por estar abaixo do peso, como aconteceu comigo dois anos atrás. Onde você traça o limite? Limites de pista. Se você ultrapassa por meio centímetro, você está fora da pista. Você não ganhou meio segundo. Então, sim, acho que, infelizmente, precisa haver tolerância zero apenas para tornar as coisas mais simples", verbalizou George Russell.

Opinião que foi corroborada pelo seu companheiro de equipe Kimi Antonelli: "Isso é uma regra. Com esses carros, quanto mais baixo você anda, mais tempo de volta você ganha. É preciso definir um limite e, se você ultrapassa-lo, está ganhando vantagem e provavelmente é por isso que você recebe uma punição."

"Também me lembro da Mercedes, em Austin 2023, eles tiveram o mesmo problema com o assoalho e foram desclassificados. Claro, às vezes você tem circunstâncias externas, como a McLaren que teve mais porpoising do que esperava, isso é azar. Mas regra é regra".

Charles Leclerc ecoou a percepção dos pilotos das 'Flechas de Prata': "Precisamos de regras preto no branco e elas precisam ser respeitadas. Então, para ser honesto, não acho que haja muito o que discutir sobre isso. É uma regra muito complicada porque não é como se alguma das equipes estivesse tentando fazer algo ilegal, você só tenta ficar no limite.

Uma pequena mudança de vento ou, numa pista como Las Vegas, que é bem irregular em alguns trechos... São fatores que são muito difíceis de calcular e considerar quando você acerta o carro, então isso torna tudo muito difícil. No entanto, você precisa ter uma regra. Eu não a relaxaria nem a removeria."

Alex Albon foi na mesma linha com seu parecer: "Todos nós temos que levar em conta os limites e há muito tempo de volta para ganhar nesses carros apenas por estar um milímetro mais baixo, seja onde for. Mas claro, todo mundo comete erros e eu entendo essa parte. Só que esses carros são incríveis hoje em dia. Definimos a altura de rodagem com base até no vento que vamos pegar no dia seguinte da corrida."

