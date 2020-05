Bélgica, 1991 1 / 22 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Pelo menos na Alemanha, todos os fãs devem se lembrar da corrida que ocorreu na Bélgica em 25 de agosto de 1991. Essa foi a estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1, embora ele tenha abandonado logo após a largada. E quem ganhou?

Bélgica, 1991 2 / 22 Foto de: Ercole Colombo Em caso de dúvida, o truque é mencionar o campeão mundial daquele ano. Ayrton Senna teve sua sexta vitória (em 11 corridas) da temporada. Assim como Schumi, o brasileiro também sofreu um problema técnico. No entanto, ele conseguiu levar sua McLaren até o fim.

Alemanha 1976 3 / 22 Foto de: LAT Images Esta corrida entrou para a história da F1 por razões completamente negativas. Usando a palavra-chave "Nordschleife", cada fã se lembra do grave acidente de Niki Lauda (incluindo incêndio). A corrida parou, mas depois recomeçou.

Alemanha 1976 4 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Aqui também é útil pensar no campeão mundial daquele ano. James Hunt conquistou o título um ponto à frente de Lauda no final da temporada e naquele dia comemorou sua terceira vitória, das seis que alcançou naquele ano. Quase ninguém se lembra disso, e as imagens que se seguem na cabeça de todos são outras.

Turquia 2010 5 / 22 Foto de: LAT Images Saltamos para uma era mais atual e lembramos do acidente entre Sebastian Vettel e Mark Webber. Os dois pilotos da Red Bull se encontraram na Turquia quando ficaram em primeiro e segundo. Quem herdou a vitória?

Turquia 2010 6 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Lewis Hamilton venceu, à frente do companheiro de equipe Jenson Button. Eles também tiveram momentos de tensão, mas, diferentemente da Red Bull, eles não colidiram. Além disso, quase ninguém sabe que Webber conseguiu ser o terceiro.

Japão 1989 7 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images O acidente mais famoso entre companheiros de equipe. Alain Prost e Ayrton Senna foram responsáveis ​​por uma das cenas mais lendárias da história da F1. Senna conseguiu continuar, mas depois foi desclassificado e o controverso título foi para Prost. E a vitória nessa corrida?

Japão 1989 8 / 22 Foto de: LAT Images O grande vencedor foi Alessandro Nannini. O italiano alcançou sua primeira e única vitória na F1, após o fiasco da McLaren. Foi a primeira vitória da Benetton desde 1986. Curiosidade: um ano depois, o confronto Prost/Senna se repetia...

Japão 1990 9 / 22 Foto de: LAT Images Novamente, Senna e Prost (já na Ferrari) bateram, desta vez no início. No entanto, em contraste com o ano anterior, e com o abandono de ambos, Senna foi campeão mundial. Mas a pergunta continua a mesma: quem venceu no Japão no final?

Japão 1990 10 / 22 Foto de: LAT Images Deu Benetton de novo. Nelson Piquet e Roberto Moreno fizeram a dobradinha brasileira e da equipe. Foi o único pódio de Moreno, bem como para Aguri Suzuki, que ficou em terceiro, com Lola. As manchetes daquele dia eram outras.

Inglaterra 1999 11 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Os fãs alemães e de Michael Schumacher ainda se lembram dessa corrida. No início do GP da Inglaterra, Michael Schumacher voou após uma falha no freio e acabou batendo contra a barreira dos pneus. Schumi quebrou uma perna.

Inglaterra 1999 12 / 22 Foto de: LAT Images Mesmo após o acidente , a corrida continuou caótica. Sua rival , Mika Hakkinen, perdeu uma roda após uma parada nos pits e teve que desistir. Seu companheiro de equipe da McLaren, David Coulthard, venceu à frente de Eddie Irvine e Ralf Schumacher.

Canadá 2007 13 / 22 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pelo menos visualmente, o acidente de Robert Kubica no Canadá foi ainda mais violento que o de Schumacher em Silverstone, nove anos antes. Kubica perdeu a corrida seguinte.

Canadá 2007 14 / 22 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch O GP do Canadá de 2007 é lembrado principalmente pelo acidente de Kubica, mas a corrida também foi histórica por outro motivo: o mundo da F1 viu a primeira vitória de Lewis Hamilton.

Espanha 1997 (GP da Europa) 15 / 22 Foto de: LAT Photographic Outra colisão que decidiu título. O toque de Michael Schumacher contra Jacques Villeneuve também figura na história da Fórmula 1. "Schumi" saiu, o canadense o seguiu e venceu o mundial, mas não a corrida.

Espanha 1997 (GP da Europa) 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Foi Mika Häkkinen quem comemorou sua primeira vitória na F1. O finlandês triunfou à frente do companheiro de equipe, David Coulthard, e a McLaren estabeleceu a hierarquia nos anos seguintes, porque em 1998 e 1999 Hakkinen se tornou bicampeão mundial. Isso ainda é lembrado, mas não tanto o seu primeiro sucesso.

Alemanha 1994 17 / 22 Foto de: LAT Images Outra foto para os livros de história. A imagem de Jos Verstappen na Benetton em chamas foi parar mundo a fora. Por esse incêndio, o GP da Alemanha de 1994 é lembrado por todos os fãs da F1. No entanto, poucos sabem quem venceu naquele dia.

Alemanha 1994 18 / 22 Foto de: LAT Images Não, não foi Michael Schumacher. O futuro campeão mundial daquele ano teve uma falha no motor. A vitória foi para Gerhard Berger, à frente da Ligier de Olivier Panis e Eric Bernard. Foi a única vitória da temporada de 1994 para a Ferrari e o último pódio duplo na história da Ligier.

Japão 2014 19 / 22 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images O 5 de outubro de 2014, entrou para a história da F1 como um dia negro. Em um violento acidente na chuva, Jules Bianchi sofreu ferimentos muito graves que o faria morrer meses depois.

Japão 2014 20 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images A vitória foi para o campeão mundial Lewis Hamilton. No entanto, não houve alegria no pódio naquele dia. E é provavelmente a única vitória que os ingleses gostariam de remover dos livros de história.

Austrália 1994 21 / 22 Foto de: LAT Images Qual fã de Fórmula 1 não se lembra do primeiro mundial de Michael Schumacher? Na corrida final da temporada, na Austrália, ele bateu em seu rival, Damon Hill. Ambos ficaram de fora e "Schumi" foi coroado campeão.