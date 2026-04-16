Relembre carreira de piloto na F1 que durou apenas 800 metros

Todos os pilotos de corrida sonham em chegar à Fórmula 1. Sonham com um convite único para a mesa mais exclusiva do automobilismo e, uma vez lá, em seguir os passos dos grandes nomes em sua busca por champanhe, campeonatos e honrarias. O que eles não sonham é em chegar à F1, bater a poucos metros da primeira curva e nunca mais aparecer no pináculo do automobilismo. Infelizmente, esse foi o destino de Marco Apicella, que mal havia percorrido 800 metros antes que sua passagem pela F1 chegasse a um fim abrupto.

Apicella havia sido convocado de última hora para a Jordan em 1993 para fazer dupla com Rubens Barrichello no GP da Itália, após a saída de Thierry Boutsen da equipe, que teve uma passagem decepcionante pela escuderia irlandesa. O próprio Boutsen havia sido um substituto de Ivan Capelli, cuja confiança em um carro de F1 havia sido destruída por uma temporada exaustiva na Ferrari.

Eddie Jordan esperava que os pilotos veteranos liderassem a equipe enquanto Barrichello ganhava ritmo, mas, como nem Capelli nem Boutsen conseguiam acompanhar o novato brasileiro, Jordan decidiu usar a segunda vaga para testar alguns pilotos mais jovens – normalmente, todos trazendo algum tipo de apoio financeiro para a equipe.

Piloto experiente de monolugares antes de sua incursão muito breve na F1, Apicella subiu para a Fórmula 3000 em 1987, pilotando pela equipe EuroVenturini com seu chassi Dallara.

A Dallara, a poucos anos de sua transformação na potência dos monopostos que viria a se tornar, não conseguiu produzir um chassi de F3000 comparável aos Marches, Ralts e Lolas predominantes no campeonato de formação.

Nesse aspecto, Apicella fez bem em conquistar o quinto lugar com o Dallara 3087 na etapa abortada de Spa-Francorchamps, interrompida por um grave acidente entre Alfonso de Vinuesa e Luis Perez-Sala.

Marco Apicella, Jordan J193 Hart Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

Apicella teve uma temporada de 1988 mais forte pilotando pela First Racing e terminou em segundo em Monza, embora tenha sido amplamente superado por seu companheiro de equipe mais experiente, Pierluigi Martini.

Permanecendo na First em 1989, quando a equipe trocou o chassi March pelo Reynard — que havia sido uma força disruptiva durante sua primeira campanha na F3000 e ajudou Roberto 'Pupo' Moreno a garantir o título com a equipe Bromley Motorsport —, Apicella ficou em quarto lugar na classificação geral.

Mais uma temporada na First terminou com Apicella em sexto lugar na classificação geral, tendo chegado perto de conquistar sua primeira vitória no circuito de Pau antes de bater.

Depois, o italiano foi para a Paul Stewart Racing com seu chassi Lola equipado com motor Mugen. Lá, Apicella terminou em quinto lugar na classificação geral, mas ainda assim não conseguiu nenhuma vitória, apesar de aumentar seu extenso número de pódios.

Naqueles anos, Apicella havia sido convidado a testar os carros de F1 da Minardi para complementar suas atividades na F3000 – e então esteve tentadoramente perto de fechar um acordo para pilotar pela nova equipe Modena, uma equipe quase Lamborghini com um carro projetado pelo ex-designer da Ferrari Mauro Forghieri. Mas o acordo nunca se concretizou.

Embora a F1 parecesse, na melhor das hipóteses, um sonho distante, Apicella manteve contato com a Jordan ao longo dos anos – tendo chegado perto de uma vaga na equipe em 1991

“Comecei a testar carros de F1 no final de 1987 com a Minardi, com o motor Motori Moderni”, lembra Apicella. “Fiz testes com a Minardi até 1990; testei alguns carros com motores diferentes".

"[Meu papel era] algo como piloto de testes, mas não era realmente oficial. Mas [isso aconteceu] porque [Giancarlo] Minardi, você sabe, sempre tentava ajudar os jovens, especialmente os italianos. Ele foi a única pessoa que me deu essa chance no início da minha carreira".

“Depois da Minardi, fiz testes com a Lambo F1 em 1991, onde provavelmente poderia ter sido o piloto. Mas, no fim das contas, Eric van de Poele, que depois correu com [Nicola] Larini no ano seguinte, basicamente ficou com o meu lugar. Fizemos alguns testes em Magny-Cours e no Estoril — o carro não era muito bom, mas estava ok. Era um carro muito novo naquela época, então estava tudo bem assim".

Marco Apicella, Mauro Forghieri, Eric van de Poele e Nicola Larini Foto de: Ercole Colombo

Como não surgiram oportunidades para Apicella na Europa em 1992, ele decidiu se juntar a vários pilotos estrangeiros na F3000 japonesa, ingressando na equipe de fábrica da construtora Dome.

Apicella enfrentou seu compatriota Mauro Martini, além de outros pilotos estrangeiros como Ross Cheever, Roland Ratzenberger e Eddie Irvine, bem como astros locais como Toshio Suzuki e Naoki Hattori.

Enquanto Martini saiu vitorioso, Apicella terminou em 10º lugar na classificação geral, sendo o melhor entre os poucos pilotos da Dome, e permaneceu na equipe em 1993 — vencendo em Sugo para conquistar sua primeira vitória na F3000.

Mas, embora a F1 parecesse, na melhor das hipóteses, um sonho distante, Apicella mantinha contato com Jordan há anos — tendo chegado perto de pilotar pela equipe em 1991. Porém, com Boutsen fora de cena, Jordan tinha uma vaga disponível para o próximo GP em Monza — e o número de telefone de um piloto italiano que conhecia o circuito particularmente bem.

“Com Eddie Jordan, nos conhecíamos desde a Fórmula 3000”, diz Apicella. “Estive muito perto de correr com ele em 1991, mas então nada aconteceu. Mas é claro, ele me conhece, eu o conheço, eu estava no Japão com Eddie Irvine e outras pessoas, então ele sempre manteve contato".

“Ele mantinha contato de verdade com o Eddie Irvine, porque era piloto dele, mesmo no Japão, mas acho que ele pensou em mim porque achou: ‘O Marco é italiano, posso dar a ele essa chance para o GP da Itália’. Então, ele me ligou algumas vezes [enquanto eu estava] no Japão, e depois fechamos o acordo para Monza".

Apicella teve alguns dias em Ímola para testar o Jordan 193 antes da corrida, um carro sólido, embora nada espetacular, que ainda não havia conseguido pontuar, apesar da presença constante de Barrichello no meio do grid, devido à baixa confiabilidade e a problemas de configuração.

Consultor técnico do Motorsport.com, Tim Wright assumiu as funções de engenheiro de corrida para Apicella ao ocupar o lugar de Boutsen na equipe, tendo seguido o piloto belga para a Jordan vindo do projeto da Peugeot em Le Mans.

“Acho que Thierry percebeu que aquilo não estava fazendo nenhum bem à sua carreira”, lembrou Wright. “Eles decidiram que Spa seria sua última corrida, e então a embreagem falhou no início da corrida, então acho que ele deu talvez meia volta ou algo assim. Foi apenas um daqueles anos desesperadores. Acho que isso meio que o fez decidir que já bastava".

Marco Apicella, Jordan J193 Hart Foto: Sutton Images

“Tivemos muitos problemas com o motor. Brian [Hart], que Deus o abençoe, era um ótimo engenheiro, mas aquele não foi um de seus melhores trabalhos. Tivemos muitos problemas; os problemas de embreagem do Thierry e peças quebrando no motor. Quero dizer, não foi um ano nada bom.

“Mas o chassi era péssimo [também]. Era um daqueles em que, por alguma razão, tinha uma única mola na dianteira — e era extremamente difícil fazer com que funcionasse direito".

Uma vez em Monza, Apicella pareceu se adaptar ao Jordan com relativa rapidez. Ele terminou as sessões de treinos em 19º e 18º – na verdade, terminando à frente de Barrichello na tabela de tempos na primeira sessão, apesar de ter rodado na segunda curva Lesmo quando o asfalto estava molhado.

Mas, naquela época de várias sessões de classificação, nenhum dos Jordan conseguiu marcar um tempo competitivo na primeira – deixando a dupla com trabalho a fazer no sábado.

Barrichello garantiu o 19º lugar no grid na segunda quali, mas Apicella ficou a apenas meio segundo de seu companheiro de equipe, relativamente mais experiente, alinhando-se em 23º no grid – à frente de Christian Fittipaldi, da Minardi, do piloto da Scuderia Italia Luca Badoer e do também estreante Pedro Lamy, da Lotus.

“O chassi e a aerodinâmica estavam realmente muito bons. O principal problema era o motor [Hart]; era um motor muito bom de pilotar, mas [não tinha] potência suficiente” Marco Apicella

“O chassi e a aerodinâmica eram realmente muito bons”, lembrou Apicella sobre o Jordan 193, talvez sem saber dos problemas que Wright e seus colegas engenheiros tiveram de enfrentar. “O principal problema era o motor [Hart]; era um motor muito bom de pilotar, mas [não havia] potência suficiente".

"Em Monza, infelizmente, onde é preciso muita potência, o carro não era tão rápido quanto poderia ser, algo que talvez tivesse demonstrado em Suzuka ou em outras pistas mais lentas".

“Foi o primeiro carro que experimentei com câmbio semiautomático”, continua Apicella. “A dificuldade para mim era apenas conseguir o momento certo para entrar na pista, porque naquela época eram apenas 12 voltas [por sessão de classificação]".

"Então, o Eddie me mandou para a pista logo no início, talvez por medo de que eu atrapalhasse as equipes de ponta, mas a pista não estava perfeita porque ainda estava úmida. No final da classificação, acho que não foi tão ruim, porque com o Rubens não havia uma diferença tão grande, sabe, e eu fiquei bastante feliz".

Apicella subiu mais uma posição quando JJ Lehto ficou com seu Sauber parado em stall no grid e foi forçado a largar na última posição. Assim, a largada falha do finlandês desencadeou os eventos que se seguiram na primeira curva.

Na largada, Apicella saiu bem, mas, em um pelotão apertado, foi atingido por Lehto – que então atravessou a pista e também atingiu Barrichello na confusão da primeira volta. Acabando na grama, Apicella ficou rodando e de frente para o tráfego que se aproximava, com o carro danificado demais pelo contato para continuar.

Derek Warwick, Footwork FA14 Mugen-Honda, é atingido e faz uma rodada pelo companheiro de equipe Aguri Suzuki, Footwork FA14 Mugen-Honda, na largada, após ser tocado por Karl Wendlinger, Sauber C12 Foto: Motorsport Images

“Foi um desastre!”, disse Apicella. “Infelizmente, Monza... Eu conheço Monza muito bem porque sou italiano e já corri muitas vezes lá. E eu sabia da primeira chicane, então estava muito, muito cuidadoso. Mas alguém me bateu, e foi o fim...”

Com sua agenda na F3000 japonesa tendo prioridade, Apicella teve que ceder a vaga ao compatriota Emanuele Naspetti para o GP de Portugal seguinte. Naspetti tinha mais experiência, tendo atuado como piloto de testes da Jordan nos anos anteriores, além de algumas largadas em 1992 com a equipe March, que passava por dificuldades, em seu currículo.

Mas ele sofreu uma falha no motor, e a Jordan achou por bem adicionar Eddie Irvine à lista de pilotos para Suzuka no lugar de Naspetti. Irvine, que conhecia Suzuka como a palma da mão, impressionou e se classificou em um surpreendente oitavo lugar, quatro posições à frente de Barrichello – e a dupla acabou marcando pontos, finalmente tirando a Jordan do zero em 1993.

Embora Apicella receba frequentemente a duvidosa honra de ter a carreira mais curta entre todos os pilotos de F1 a se classificarem para uma corrida, o piloto alemão Ernst Loof mal conseguiu sair da linha de largada antes que seu carro da Veritas parasse de funcionar no GP da Alemanha de 1953, em Nürburgring.

De qualquer forma, a carreira de 800 metros de Apicella foi certamente muito curta, especialmente considerando seu histórico na F3000 em comparação com outros pilotos que permaneceram na categoria por muito mais tempo.

“Senti um pouco de pena de [Apicella e Naspetti]”, admitiu Wright. “Eddie [Jordan] estava apenas tentando encontrar alguém que pudesse ter um pouco de talento — e eles foram simplesmente jogados lá. Apicella, especialmente, não conhecia o carro de forma alguma. Naspetti provavelmente tinha feito um pouco mais de testes com ele. Mas não era um carro fácil de pilotar".

Apicella voltou ao Japão para completar sua temporada na F3000 japonesa com a Dome, terminando em quarto lugar na classificação geral – antes de disputar o título em 1994, quando superou Andrew Gilbert-Scott e conquistou o título daquele ano com três vitórias em Mine, Suzuka e Fuji.

Marco Apicella, Jordan J193 Hart Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

Quando a Dome começou a planejar sua entrada na F1 para 1997 com um carro equipado com motor Mugen Honda, Apicella realizou testes junto com Hattori e Shinji Nakano – mas, mais uma vez, a chance de uma vaga em tempo integral na F1 lhe escapou, pois a Dome decidiu não seguir adiante com seus planos.

“O Sr. [Minoru] Hayashi, proprietário da Dome, era um bom amigo do Sr. Honda”, lembrou Apicella. “Acho que ambos queriam fazer algo mais; naquele momento, no Japão, o dinheiro era muito bom".

"Então eles tentaram, construíram o carro, testaram-no – e então algo deu errado. Talvez tenha sido apenas o dinheiro no final das contas, esse é sempre o principal problema! Não sei dizer qual era o nível do carro porque testamos em Suzuka, mas no traçado curto, e testamos em Tokachi, uma pista de corrida que nunca foi usada na F1, então é difícil obter qualquer informação sobre isso".

Embora sua passagem pela F1 tenha sido muito curta, Apicella pelo menos viveu o sonho de ser piloto de F1 por um fim de semana

“[Mas] foi bom, o motor era bom. O carro parecia bom, e também tive uma boa experiência com eles. E sei que são muito bons a construir carros, [têm um] túnel de vento muito bom. Tudo, os engenheiros eram muito bons. Por isso, tenho a certeza de que seriam capazes de fazer um carro. Quão rápido [era em comparação com outros carros de F1]? Não sei".

Após sua incursão nos monopostos, depois que o projeto Dome foi abortado e com o fim de sua campanha na Fórmula Nippon (antiga F3000 japonesa) no final de 1997, Apicella passou a disputar o campeonato japonês de GT na virada do milênio, intercalando algumas participações nas 24 Horas de Le Mans antes de encerrar sua carreira no final de 2009.

Hoje, ele trabalha como piloto de testes freelancer para vários fabricantes, incluindo a Dallara, e também com a fabricante de capacetes Stilo como parte de sua equipe de serviços de corrida.

Embora sua passagem pela F1 tenha sido muito curta, Apicella pelo menos viveu o sonho de ser um piloto de Fórmula 1 por um fim de semana.

Mas, como o falecido e grande Murray Walker certa vez opinou, “F1 é ‘if’ [e se, em inglês] escrito ao contrário”, e se as cartas tivessem caído de forma diferente para Apicella, ele poderia ter desfrutado de uma permanência muito mais longa no campeonato. Infelizmente, como aconteceu com tantos pilotos, simplesmente não foi assim que as coisas se desenrolaram.

Marco Apicella, Jordan J193 Hart Foto: Motorsport Images

MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +

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