Relembre todas as vitórias de James Hunt na F1, morto há 27 anos

Em 70 anos de história, a F1 criou diversos personagens com as mais diferentes características. Um deles é James Hunt, campeão mundial de 1976. Sua trajetória, boêmia, tão bem contada no filme "Rush - No limite da emoção", de 2013, é uma das mais impressionantes da maior categoria do automobilismo mundial.

Mas, a vida de Hunt foi interrompida no dia 15 de junho de 1993, aos 45 anos. O britânico foi encontrado morto em Wimbledon, onde vivia, por conta de uma parada cardíaca.

Como legado, além das grandes histórias e o título de 1976, ficaram as 10 vitórias na F1, relembradas na galeria abaixo.

Galeria Lista GP da Holanda de 1975 1 / 10 Foto de: LAT Images Hesketh 308B, Cosworth 3.0 V8 DFV GP da Espanha de 1976 2 / 10 Foto de: David Phipps McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8. GP da França de 1976 3 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8. GP da Alemanha de 1976 4 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8. GP da Holanda de 1976 5 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8. GP do Canadá de 1976 6 / 10 Foto de: Ford Motor Company McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8. GP dos EUA de 1976 7 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8. GP da Grã-Bretanha de 1977 8 / 10 Foto de: LAT Images McLaren M26, Cosworth DFV 3.0 V8. GP dos EUA de 1977 9 / 10 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren M26, Cosworth DFV 3.0 V8. GP do Japão de 1977 10 / 10 Foto de: LAT Images McLaren M23, Cosworth DFV 3.0 V8.

