A década de 2010 foi uma das menos competitivas da história da F1, quanto à variedade de pilotos e equipes que conquistaram títulos. A Red Bull de Sebastian Vettel e a Mercedes de Lewis Hamilton, com uma pequena ‘invasão’ de Nico Rosberg, provaram isso.

Mas durante as corridas alguns nomes puderam se colocar na história, com pelo menos uma volta liderada. A variedade é bem maior, com algumas zebras, a maior delas na vitória de Pastor Maldonado no GP da Espanha de 2012.

Confira a lista de todos aqueles pilotos que lideraram corridas na última década