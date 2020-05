Há algum tempo, já haviam dúvidas sobre a presença da Renault na Fórmula 1 nos próximos anos, e a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19 aumentou ainda mais essas interrogações, devido ao impacto sofrido pela montadora. Porém, a CEO interina da Renault confirmou a permanência da empresa na categoria para os próximos anos.

A Renault foi atingida em cheio pela crise causada pela pandemia, e anunciou corte de 15 mil postos de trabalho ao redor do mundo, como parte de um esforço para economizar dois bilhões de euros (R$ 12 bilhões) nos próximos três anos.

A queda de Carlos Ghosn, seguida da demissão de seu sucessor, Thierry Bolloré, criaram uma turbulência ainda maior dentro da organização.

Inevitavelmente, isso colocou um holofote na equipe da F1 que, assim como o resto da empresa, se tornou parte de uma revisão estratégica nos últimos meses.

O momento era visto como ideal, devido ao final da versão atual do Pacto de Concórdia, o que dava à Renault a oportunidade de reconsiderar seu futuro. Junto com a falta de equipes clientes para a unidade de potência da montadora em 2021, a situação era fácil para uma retirada da equipe da categoria.

Porém, a mudança obtida com o teto orçamentário de 2021, que foi confirmada formalmente pela FIA essa semana, permitiu aos donos e investidores da equipe terem uma ideia muito mais clara sobre os gastos no futuro, com o orçamento restrito a 145 milhões de dólares (R$ 780 milhões), e caindo para 135 milhões (R$ 720 milhões) em 2023.

Clotilde Delbos, a chefe financeira da Renault e atual CEO interina, deixou claro que essas mudanças foram cruciais para a decisão da companhia.

"Nós dissemos publicamente e confirmamos nosso compromisso com a Fórmula 1", disse ela em uma ligação com analistas hoje. "O anúncio do novo regulamento e do teto de gastos é muito bom porque teremos que investir menos nesse programa".

O chefe da Renault na F1, Cyril Abiteboul, deixou claro que o automobilismo é uma parte essencial da marca.

"O automobilismo tem um valor único e uma grande contribuição para isso", disse Abiteboul ao Motorsport.com recentemente. "É por isso que acreditamos nisso, assim como acreditamos em atividades de marketing, mas aqui é um esporte, é uma base da tecnologia".

"Isso é corrida, isso também é emoção, e a Renault acredita na emoção. Então isso significa muito. E é por isso que estamos fazendo isso há décadas e pretendemos continuar fazendo isso por muito tempo".

"Você precisa de uma narrativa clara para explicar ao consumidor porque ele precisa estar interessado em sua marca e seu produto, ao invés dos concorrentes. E eu acho que o que você tem em seu DNA, em sua história e seu legado conta até mais que outras coisas".

GALERIA: Relembre os carros da Renault na F1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo e Esteban Ocon

