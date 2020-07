Na dança das cadeiras da Fórmula 1, a vaga na Renault deixada por Daniel Ricciardo passou a ser uma opção muito visada no grid, por se tratar de uma equipe com espaço de crescimento com a introdução do novo regulamento técnico em 2022. E o chefe da equipe, Cyril Abiteboul, falou sobre dois pilotos que estão na mira da montadora francesa: Valtteri Bottas e Sebastian Vettel.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Abiteboul comentou sobre as cartas que estão na mesa para a equipe.

"Valtteri é um piloto que causou problemas para Hamilton e ainda tem muito para dar. E ele quer mostrar isso. Vettel está livre, e, se estiver fortemente motivado para continuar correndo, então ele também será do nosso interesse".

Uma questão a ser considerada pela Renault, porém, é a limitação na quantia que está disposta a pagar com salários. Com a introdução do teto orçamentário e a grave crise financeira que a montadora passa, levando a demitir mais de 15 mil funcionários ao redor do mundo, a equipe não poderá pagar salários astronômicos. O foco da verba será o desenvolvimento.

"Não vou discutir detalhes da parte financeira envolvida, embora nossa prioridade seja investir na infraestrutura da equipe".

Abiteboul também falou sobre a Academia da Renault, que possui pilotos com a Super Licença ou com pontuação próxima para isso, como Guanyu Zhou e Christian Lundgaard, mas descartou promover algum deles já no próximo ano.

"Em relação às próximas temporadas, nós temos várias opções. Acreditamos na nossa academia de pilotos, mas não saberemos nada até dezembro, quando a Fórmula 2 acabar. A equipe precisa de um piloto experiente, que seja capaz de levar o projeto adiante, com bom nível de motivação".

E Abiteboul não deixou de dar mais uma alfinetada em Daniel Ricciardo, que vai para a McLaren em 2021, apesar de ainda ter mais um ano com o piloto, mas tratou de amenizar a situação logo em seguida: "Queremos achar alguém pronto para se comprometer conosco".

"Ele não saiu da noite para o dia, claro. Gostaríamos de avançar juntos neste ano, lutando com a McLaren, nossa rival direta na pista. Daniel tem um desejo enorme de vencer. Conforme o tempo passa, sente a pressão e quis agir para tentar algo novo", concluiu.

