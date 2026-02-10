Renault é acusada de “mentiras e traição”; futuro de fábrica de motores de F1 é incerto
Prefeito de Viry-Châtillon, onde fica a antiga fábrica de motores de da marca francesa, condenou a decisão de descumprir acordos com o município
O prefeito da cidade francesa de Viry-Chatillon, Jean-Marie Vilain, criticou duramente a Renault por supostamente não cumprir suas promessas em relação ao futuro da antiga fábrica de motores de Fórmula 1 da marca.
A Renault encerrou seu programa de unidades de potência de F1 ao final da temporada 2025, antecipando a mudança de regulamento técnico da F1 em 2026, com a Alpine assumindo o status de cliente da Mercedes sob o comando do retorno do consultor executivo Flavio Briatore.
A decisão tomada pelo então CEO da Renault, Luca de Meo, foi amarga para os centenas de trabalhadores da fábrica de Viry-Chatillon, que protestaram sem sucesso contra ela.
No entanto, eles encontraram conforto nos planos de rebatizar o local como ‘Hypertech Alpine’, com iniciativas como projetar o próximo supercarro da Alpine, avançar em tecnologia de baterias e elétrica, e apoiar os programas de WEC, Fórmula E e rally-raid – enquanto mantinham um olho na F1.
Vilain revelou agora que a Renault, sob o novo CEO Francois Provost, está cancelando esses planos. Um anúncio interno é esperado para 12 de fevereiro.
O prefeito de Viry-Chatillon, que está no cargo desde 2014 mas não concorrerá nas eleições municipais do próximo mês, publicou um comunicado de imprensa com o seguinte título: “Mentiras e traição do grupo Renault em relação à instalação da Alpine em Viry-Chatillon".
Aerial view of the Renault factory at Viry-Châtillon
Photo by: Renault
Em um vídeo nas redes sociais, Vilain explicou: “Acabei de descobrir pelos próprios diretores que esses compromissos não serão cumpridos afinal. Estou tão chocado quanto indignado com essas promessas quebradas, o que também demonstra total desrespeito pelos funcionários".
“Por isso, estou instando o grupo Renault e seu acionista, o Estado [francês, que detém 15% da Renault], a reverterem essa decisão, e me reservo o direito de liderar – junto aos funcionários da Alpine e quaisquer representantes eleitos que queiram se juntar a mim – todas as ações possíveis para protestar contra o que considero uma verdadeira traição".
Há rumores de que o programa da Alpine no WEC será cancelado após a temporada 2026, o que a marca não confirmou nem negou.
Se a fábrica de Viry-Chatillon poderá ser fechada definitivamente também ainda está por ser visto. Isso poderia colocar um fim definitivo ao glorioso legado da Renault, com 169 vitórias em GPs e 23 títulos mundiais de F1 como fabricante de motores.
