Reprise de GP do Brasil de 1991 iguala audiência de VT de tricampeonato de Senna em SP

Os fãs da Fórmula 1 puderam ter na manhã de domingo a oportunidade de assistir um dos pontos altos da carreira de Ayrton Senna, na reprise do GP do Brasil de 1991, primeira vitória do piloto brasileiro em casa.

O VT da corrida em Interlagos vem na sequência do GP do Japão de 1988, quando Senna conquistou o primeiro de seus três títulos, exibido no domingo, 3 de maio.

Os números de audiência da corrida em Interlagos foram parecidos com a de Suzuka, uma semana antes. Segundo apurado pelo Motorsport.com, o Esporte Espetacular teve média de 9 pontos em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro. Na prova do Japão, ambas as praças tiveram 9 pontos.

Mas em comparação à porcentagem do número de televisores ligados, a participação foi maior. Se na semana passada em São Paulo, 24% dos televisores estava vendo o programa, no domingo esse número passou a 26%. No Rio, esse número saltou de 23 para 27%.

Cada ponto equivale a 72 mil domicílios em SP e 45 mil no Rio.

