Nesta segunda-feira, o RETA FINAL debate os principais fatos do GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. A corrida deste domingo em Ímola foi caótica e gerou polêmicas, com batidas, punições, trocas de farpas e muito mais. Para analisar tudo isso, o convidado de honra é o jornalista Fred Sabino, produtor de esportes a motor no Grupo Bandeirantes.

O programa é apresentado por Carlos Costa e também conta com as participações de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Nayara Coelho, repórteres do Motorsport.com.

PODCAST: Empatia zero. Quais são os pilotos mais 'malas' da F1?

