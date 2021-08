O RETA FINAL chega com o que de melhor aconteceu no mundo do esporte a motor no fim de semana, em especial, com a primeira ‘derrota’ da Aston Martin, que perdeu o recurso da desclassificação de Sebastian Vettel do GP da Hungria.

Mas o alemão ainda pode conseguir os pontos da segunda colocação de volta e a equipe do Motorsport.com explica como. O programa também vai falar sobre o dirigente mais polêmico da Red Bull, o consultor esportivo Helmut Marko, que comentou a situação de Pierre Gasly na AlphaTauri e falou sobre o relacionamento entre as duas principais equipes do campeonato: RBR e Mercedes.

O programa também recebe o piloto da Stock Car, Rafael Suzuki, que chegou a vencer uma das corridas de Curitiba neste fim de semana da maior categoria do automobilismo brasileiro, mas acabou desclassificado. Ele vai comentar como foi a etapa na capital paranaense.

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast – A primeira metade do campeonato da F1 foi a mais incrível dos últimos anos?