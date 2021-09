A segunda-feira foi agitada no mundo da Fórmula 1: Valtteri Bottas foi anunciado como futuro piloto da Alfa Romeo, a partir de 2022. A novidade agita o mercado de pilotos para a próxima temporada, ao deixar o caminho livre para George Russell finalmente ser piloto da Mercedes.

O RETA FINAL vai analisar e debater a dança das cadeiras da F1, além de falar sobre o monótono GP da Holanda, que teve vitória de Max Verstappen em casa. A GT Sprint Race também será assunto no programa, com a presença dos pilotos Marcelo Henriques e Adriano Ramos.

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: GP da Bélgica foi o maior fiasco da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: