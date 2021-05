Nesta segunda-feira (24), o RETA FINAL chega com todos os destaques do GP de Mônaco de Fórmula 1, a quinta etapa da temporada 2021 da categoria. A corrida de Monte Carlo foi realizada neste domingo e 'esquentou' o clima entre Max Verstappen, a Red Bull, equipe do holandês, e o britânico Lewis Hamilton, que viveu pesadelo com a Mercedes. Além disso, o programa também aborda as 500 Milhas de Indianápolis e a GT Sprint Race (GTSR).

A atração é apresentada por Carlos Costa e tem comentários de Erick Gabriel, Guilherme Longo e Nayara Coelho, todos repórteres do Motorsport.com. Como convidados desta edição, pilotos da GTSR.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.